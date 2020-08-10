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Протесты в Портленде: Трамп обратился к Нацгвардии

Протесты в Портленде: Трамп обратился к Нацгвардии
Обновлено 23:50 Пн, 10 Август 2020 Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп призвал Национальную гвардию вмешаться в проходящие протесты в Портленде. Об этом он написал в своем Twitter.

"Портленд, который выходит из-под контроля, должен наконец, спустя почти 3 месяца, ввести Национальную гвардию. Мэр и губернатор рискуют жизнями людей. Они будут нести ответственность. Гвардия готова действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на фоне длительных протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, в Портленде (штат Орегон) в течение последних недель происходят проявления агрессии и столкновения протестующих с полицией. По распоряжению президента США, в город были отправлены федеральные правоохранители, которые силой сдерживали протесты и проводили массовые аресты.

Как заявил Трамп, отправленные в Орегон офицеры выполнили "фантастическую работу" во время наведения порядка в Портленде. Также Трамп заявил, что все подстрекатели и агрессивные протестующие, которые будут нападать на федеральные учреждения в Портленде и других городах, будут посажены в тюрьму от десяти лет и больше согласно действующему закону.

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Протесты в Портленде проходят каждую ночь в течение 70 дней с тех пор, как Джордж Флойд был убит в Миннеаполисе.

Насилие достигло апогея, когда протестующие напали на здание федерального суда в прошлом месяце, которое защищали федеральные агенты, которые в течение двух недель ночных столкновений применяли слезоточивый газ к атакующим демонстрантам.

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Протесты, Дональд Трамп, Портленд.

Автор:

Телеграф
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