Протесты в Портленде: Трамп обратился к Нацгвардии

"Портленд, который выходит из-под контроля, должен наконец, спустя почти 3 месяца, ввести Национальную гвардию. Мэр и губернатор рискуют жизнями людей. Они будут нести ответственность. Гвардия готова действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting people’s lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020