Протесты в Портленде: Трамп обратился к Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп призвал Национальную гвардию вмешаться в проходящие протесты в Портленде. Об этом он написал в своем Twitter.

"Портленд, который выходит из-под контроля, должен наконец, спустя почти 3 месяца, ввести Национальную гвардию. Мэр и губернатор рискуют жизнями людей. Они будут нести ответственность. Гвардия готова действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting people’s lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

Как сообщалось ранее, на фоне длительных протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, в Портленде (штат Орегон) в течение последних недель происходят проявления агрессии и столкновения протестующих с полицией. По распоряжению президента США, в город были отправлены федеральные правоохранители, которые силой сдерживали протесты и проводили массовые аресты.

Как заявил Трамп, отправленные в Орегон офицеры выполнили "фантастическую работу" во время наведения порядка в Портленде. Также Трамп заявил, что все подстрекатели и агрессивные протестующие, которые будут нападать на федеральные учреждения в Портленде и других городах, будут посажены в тюрьму от десяти лет и больше согласно действующему закону.

Протесты в Портленде проходят каждую ночь в течение 70 дней с тех пор, как Джордж Флойд был убит в Миннеаполисе.

Насилие достигло апогея, когда протестующие напали на здание федерального суда в прошлом месяце, которое защищали федеральные агенты, которые в течение двух недель ночных столкновений применяли слезоточивый газ к атакующим демонстрантам.