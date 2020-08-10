В Белом доме отреагировали на протесты в Беларуси

В Соединенных Штатах обеспокоены ситуацией в Беларуси, в частности, задержанием демонстрантов.

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией с протестами в Белоруси. Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Однако, оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сообщается о тысячах задержанных.