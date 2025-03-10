Прожили вместе больше полувека: что известно о жене-украинке Аркадия Райкина и как она выглядела

Несмотря на долголетний брак, юморист неоднократно изменял Рут Иоффе

Советский юморист и актер Аркадий Райкин, которого можно назвать первым в СССР "стендапером", был женат более 50 лет на украинке. В этом браке родилось двое детей.

Рут Иоффе, которая родилась в Сумской области, была актрисой, но в основном посвятила себя семье и поддержке мужа. "Телеграф" рассказывает, кем была жена Аркадия Райкина и как она выглядела.

Рут Райкина-Иоффе — что о ней известно

​Рут (Руфь) Марковна Иоффе (девичья фамилия) родилась 18 января 1915 года в городе Ромны, Сумская область. Ее отец Марк Львович Иоффе был известным врачом и двоюродным братом академика-физика Абрама Федоровича Иоффе.

​Рут Иоффе в молодости

В детстве семья Рут переехала в Ленинград, где она окончила школу № 41. Именно там она впервые встретила Аркадия Райкина, когда он выступал в ее школе с самодеятельным театром. Позже они вновь пересеклись в Ленинградском техникуме сценических искусств, где между ними завязались романтические отношения.

Пара поженилась в 1935 году. Прожили вместе супруги более пятидесяти лет. У них родилось двое детей: дочь Екатерина (1938), ставшая заслуженной артисткой РСФСР, и сын Константин (1950). Он народный артист РФ и художественный руководитель театра "Сатирикон" — детище его выдающегося отца.

Дети Райкиных сегодня - дочь Екатерина и сын Константин

Рут была не только женой, но и соратницей Аркадия Райкина. Она выступала в его театре под псевдонимом Р. Рома и участвовала в постановках. Также она выступила сценаристом документального фильма "Аркадий Райкин" в 1975 году.

В годы Второй Мировой актриса вместе с мужем выступала на фронте, поддерживая боевой дух солдат. За это в 1945 году она была награждена медалью "За боевые заслуги". После смерти юмориста в 1987 году Рут пережила его на два года и скончалась 30 ноября 1989 года в Москве. Она похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.

Общая могила Райкиных

Долгий брак и отсутствие верности

Каким бы долговечным не был брак артистов, Райкин неоднократно изменял жене-украинке. Множество поклонниц сопровождали его на гастролях, а он из тщеславности не мог им отказать в романе. Чтобы не отпускать мужа надолго в поездки, Рут приходилось отдавать детей на воспитание другим людям и всегда сопровождать Райкина. "Дочь у меня могла быть еще, а Аркадия я бы потеряла навсегда", — сказала однажды артистка.

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