Прожили разом більше півстоліття: що відомо про дружину-українку Аркадія Райкіна і як вона виглядала

Попри багаторічний шлюб, гуморист неодноразово зраджував Рут Іоффе

Радянський гуморист та актор Аркадій Райкін, якого можна назвати першим у СРСР "стендапером", був одружений понад 50 років на українці. У цьому шлюбі народилося двоє дітей.

Рут Іоффе, яка народилася на Сумщині, була актрисою, але в основному присвятила себе сім’ї та підтримці чоловіка. "Телеграф" розповідає, ким була дружина Аркадія Райкіна та як вона виглядала.

Рут Райкіна-Іоффе — що про неї відомо

Рут (Руф) Марківна Іоффе (дівоче прізвище) народилася 18 січня 1915 року в місті Ромни, Сумська область. Її батько Марк Львович Іоффе був відомим лікарем та двоюрідним братом академіка-фізика Абрама Федоровича Іоффе.

​Рут Іоффе в молодості

У дитинстві родина Рут переїхала до Ленінграда, де вона закінчила школу № 41. Саме там вона вперше зустріла Аркадія Райкіна, коли він виступав у її школі із самодіяльним театром. Пізніше вони знову перетнулися в Ленінградському технікумі сценічних мистецтв, де між ними почалися романтичні стосунки.

Пара одружилася 1935 року. Прожило разом подружжя понад п’ятдесят років. У них народилося двоє дітей: дочка Катерина (1938), що стала заслуженою артисткою РРФСР, та син Костянтин (1950). Він народний артист РФ та художній керівник театру "Сатирикон" — дітище його видатного батька.

Діти Райкіних сьогодні - дочка Катерина та син Костянтин

Рут була не тільки дружиною, а й соратницею Аркадія Райкіна. Вона виступала в його театрі під псевдонімом Р. Рома та брала участь у постановках. Також вона виступила сценаристом документального фільму "Аркадій Райкін" у 1975 році.

У роки Другої Світової актриса разом із чоловіком виступала на фронті, підтримуючи бойовий дух солдатів. За це 1945 року вона була нагороджена медаллю "За бойові заслуги". Після смерті гумориста в 1987 Рут пережила його на два роки та померла 30 листопада 1989 в Москві. Вона похована поруч із чоловіком на Новодівочому цвинтарі.

Спільна могила Райкіних

Довгий шлюб і відсутність вірності

Яким би довговічним не був шлюб артистів, Райкін неодноразово зраджував дружину-українку. Безліч шанувальниць супроводжували його на гастролях, а він з марнославства не міг їм відмовити у романі. Щоб не відпускати чоловіка надовго у поїздки, Рут доводилося віддавати дітей на виховання іншим людям і завжди супроводжувати Райкіна. "Дочка у мене могла бути ще, а Аркадія я б втратила назавжди", — сказала якось артистка.

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