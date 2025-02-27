Сталін йому аплодував стоячи: від чого помер перший у СРСР "стендапер" Аркадій Райкін і як виглядає його могила

Артист страждав від тиску радянської влади, його намагалися піддати цензурі

Одні артисти танцюють під дудку диктатора, як путінський блазень Володимир Винокур, інші йдуть проти деспотизму. Таким був Аркадій Райкін, який хоч і був улюбленцем Сталіна, але не боявся висміювати недосконалість політичної системи.

Гумориста знали у всьому СРСР і навіть далеко за кордоном. Райкін давав концерти у Лондоні, а також виступав в українській Дніпровській філармонії. Артиста не стало далекого 1987 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про Аркадія Райкіна, від чого він помер у 76 років, де похований і як виглядає його могила зараз.

Аркадій Райкін — що про нього відомо

Народився 24 жовтня 1911 року в Ризі, яка тоді входила до складу Російської імперії. Його сім’я була єврейського походження. Незабаром після його народження рідні переїхали до Петрограда (нині Санкт-Петербург).

Аркадій Райкін у дитинстві

З юності Райкін захоплювався театром і вступив до Ленінградського театрального інституту, який закінчив у 1935 році. Вже під час навчання він проявив себе як талановитий артист. Справжню популярність Райкін отримав у 1939 році, коли виступив на Всесоюзному конкурсі артистів естради з номером "Дефіцит" — сатиричним монологом про труднощі радянського життя. Він зайняв перше місце, і з цього дня розпочалася його гучна кар’єра на естраді.

До появи офіційного жанру "стендап" Райкін уже робив його аналоги — виходив на сцену один і розповідав сатиричні історії, змішуючи монологи з театральною грою. Він був справжнім майстром перетворення і навіть отримав прізвисько "людина з тисячею облич".

Аркадій Райкін у молодості

У роки Великої Вітчизняної війни Райкін активно виступав перед солдатами, а після — заснував та очолив Ленінградський театр естради та мініатюр, який згодом став відомим театром "Сатирикон".

У своїх номерах він висміював бюрократію, кар’єризм, формалізм та інші недоліки радянської системи, що нерідко викликало невдоволення влади. Прихильно ставився до гумориста Сталін, який одного разу навіть аплодував йому стоячи, але після смерті диктатора його не раз намагалися піддати цензурі. Народна любов рятувала Райкіна від серйозних репресій. 1987 року він переніс театр "Сатирикон" до Москви, де продовжував працювати до кінця життя.

Особисте життя Аркадія Райкіна

Був одружений з актрисою, родом із Сумської області, Рут Йоффе (1912–1989). У 1950 році у них народився син Костянтин Райкін, який став відомим актором та режисером. У 2018 році Райкін-молодший потрапив до "Миротворця" за незаконне відвідування анексованого Криму. 26 лютого 2022 року артист підписав звернення російських діячів культури із закликом припинити війну Росії проти України.

Райкін з дружиною Рут

Костянтин Райкін – тоді і зараз

Від чого помер Аркадій Райкін

Пішов з життя 17 грудня 1987 року (за іншими даними — 20 грудня) в Москві на 77-му році життя внаслідок ускладнень ревмокардиту (клінічний прояв ревматизму). Його поховали на Новодівочому цвинтарі, ділянку № 10.

Як виглядає могила Аркадія Райкіна

Могила оформлена у строгому стилі, на ній встановлений бюст Райкіна у повний зріст. На надгробку вибито ім’я, дати народження та смерті. До могили часто приходять шанувальники, залишають квіти та записки подяки.

Раніше ми писали про могилу путініста Валентина Гафта. На ній встановлена незрозуміла брила з написом.