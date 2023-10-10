Значення єврейських прізвищ: які з них мають українське походження

Велика кількість єврейських прізвищ мають топономічну етимологію

Прізвища у євреїв з’явилися лише кілька століть тому. При цьому походження деяких єврейських прізвищ тісно пов’язане з Україною.

Євреї, як та інші народи Близького Сходу, прізвищ ніколи не мали. Номінація проводилася на ім’я та по батькові. До імені приєднувалося слово "бен" (син) чи "бат" (дочка), пише israeleco.com. Кожен поважаючий себе єврей мав пам’ятати імена своїх предків щонайменше до сьомого коліна.

Оскільки імена могли часто повторюватися, то для точнішої репрезентації використовувалися географічні орієнтири (ха Ромі — з Риму, Иуерушалми — з Єрусалиму), назву професії (Сандалар, Сандлер — шевець, Софер — переписувач). Крім того, у євреїв часто були прізвиська (Шапіро — благородний, Йоффе — красивий), які також додавали конкретики при впізнанні.

Прізвища євреї почали отримувати лише наприкінці XVIII ст. 1787 року імператор Австрійської імперії Йосип II видав закон, за яким усі євреї повинні були мати спадкові прізвища. Їхнє здобуття одразу стало обростати корупційним павутинням: за добрі милозвучні прізвища з євреїв вимагали гроші, у разі відмови могли присвоїти прізвища далекі від милозвучності та пошани. Такі, наприклад, як Крауткопф (капустяна голова) або Оксеншванц (бичачий хвіст).

У царській росії прізвища євреям запропонував присвоювати Гаврило Державін. При цьому він наполягав на тому, що вони мають звучати "на малоросійський лад" (український. — Ред. ) і відображати не лише характер людини, а й ставлення до неї влади. Приховані отримували прізвища Замислуватий чи Замислюк, швидкі у справі — Швидкий. "Положення про євреїв", в якому було прописано обов’язкове присвоєння євреям прізвищ, було затверджено 9 грудня 1804 року. 1850 року євреям було також заборонено змінювати прізвища, навіть у разі переходу в іншу віру.

Найпоширеніші прізвища

Першими і до сьогодні найпоширенішими єврейськими прізвищами є Коен та Леві. Коени — єврейський стан священнослужителів, леві — помічники священнослужителів. Ці статуси у євреїв передавалися по батьківській лінії, тому вони стали сприйматися іншими народами як прізвище.

Від Коенів і Леві у міру розселення євреїв утворилося безліч варіацій єврейських прізвищ (Коган, Кон, Кан, Коганович, Каганов, Левін, Левітан, Левієв і т.д.). Крім того, навіть якщо єврейське прізвище не схоже на початкове "коен", воно може мати до нього відношення. Як, наприклад, прізвище Кац (абревіатура від "кохен-цедек", тобто "праведний коен").

Прізвища, утворені від "коен" та "леві" і сьогодні є найпоширенішими єврейськими прізвищами. Серед євреїв колишнього СРСР найпоширеніше прізвище і — Левін, на другому місці — Коган. В Ізраїлі 2,52% населення носять прізвище Коен, 1,48% — Леві.

Вплив походження

Велика кількість єврейських прізвищ мають топономічну етимологію, що не дивно з огляду на те, що євреї часто виявлялися переселенцями в інших місцях. Так, людина, яка прибула з Австрії, могла отримати прізвище Ойстрах (на ідиш "Австрія"), яка прибула з Литви — Литвин, Литвак, Литвинов і так далі. Також зустрічаються прізвища, утворені просто від назв міст: Лівшиць, Ландау, Берлін.

Топонімічні єврейські прізвища часто утворювалися за допомогою суфікса "-ск" (Гомельський, Шкловський), суфікса "-ів". Наприклад, єврейські прізвища Свердлов та Ліознів утворені відповідно від назви містечок Свердли та Ліозно у Вітебській області Білорусі, Сарнов — від назви містечка Сарни у Рівненській області).

Близькі до топонімічних етнонімічні єврейські прізвища, такі як Дейч (німець), Німець (як варіанти — Нємцов, Нємцович, Німцевич), Поляк та інші.

Прізвища за діяльністю

Безліч єврейських прізвищ походить від назв професійної діяльності. Так, наприклад, прізвища Портнов, Хайят, Шнайдер і Шнайдерман — споріднені, оскільки походять від одного і того ж слова "портний", від "шевця" походять такі прізвища як Шустер, Сандлер, Швець. Єврейське прізвище Меламед перекладається як "релігійний вчитель", Могел — "майстер обрізання", Шадхан — сват.

За татом

Патронімічні та матронімічні прізвища, тобто утворені відповідно від особистих чоловічих та жіночих імен поширені серед євреїв, але не так широко, як, наприклад, прізвища, утворені від назв професій. Найпростішою формою освіти патронімічного прізвища є використання власного імені. Звідси такі прізвища, як Давид, Ісраель, Адам і т.д.

Велику групу єврейських прізвищ становлять прізвища, утворені від "кіннуй" — побутових імен (у євреїв є і "святе ім’я", яке називається "шем кадош"). Так, наприклад, прізвище Маркс — це німецька форма імені Маркус, яка використовується як кіннуй до імені Мордехай, прізвище Лоброзо — кіннуй для імені Урія, Бенвеніст — кіннуй для імені Шалом.

Крім того, прізвища могли утворюватися за іменами близьких родичів по батьківській та материнській лінії, а також на ім’я дружини. Патронімічні прізвища могли утворюватися за допомогою формантів "штам" (ствол), або "-бейн" (кістка). Наприклад, такі прізвища як Мандельштам чи Фішбейн. Також прізвища могли утворюватися за допомогою суфіксів "-чик" (Рубінчик), "-ович/-евич" (Абрамович), префіксів (Бен-Давид) та різних формантів.

По мамі

На території царської росії також було прийнято давати прізвища, застосовуючи за основу ім’я мами і додаючи в кінці "ін". У результаті отримували щось на зразок такий син такої-то. Малкін (чий? Малки), Дворкін, Добкін, Елькін, Райкін тощо.

Прізвища-абревіатури

Якщо говорити про суто єврейську традицію утворення прізвищ, то треба виділити прізвища-абревіатури. У них особливим чином зашифровано інформацію про їх носіїв.

Наприклад, прізвище Зак розшифровується як "зера кадошим", тобто "насіння святих", прізвище Маршак — абревіатура від "морену рабену Шломо Клугер", що перекладається як "учитель наш, пан наш, Соломон Мудрий", прізвище Рошаль — абревіатура від "раббі Шломо Лурія".

Декоративні прізвища

Не всі єврейські прізвища мають відношення до місця проживання, професії чи спорідненості людини. Часто зустрічаються і так звані декоративні чи орнаментальні прізвища. Зазвичай вони утворювалися від коріння німецької мови або коріння з ідишу. Дуже любили євреї утворювати прізвища від слова "гольд" (Гольдбаум (золоте дерево), Голдштейн (золотий камінь) тощо), від слова "троянда" (троянда) — Розенбаум (рожеве дерево), Розенблюм (рожева квітка).

Багато прізвищ було утворено від назви дорогоцінного каміння та матеріалів для ювелірних робіт. Фінкельштейн – блискучий камінь, Бернштейн – бурштин, Перельштейн – перли, Сапір – сапфір, Едельштейн – дорогоцінний камінь.

Дозволити собі отримати орнаментальне прізвище міг не кожен, часто вони просто купувалися за солідні гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища українців, які можуть вказувати на єврейське коріння.