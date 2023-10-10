Як назви автомобільних брендів: чи знаєте ви про унікальні українські прізвища

Одне з прізвищ часто можна зустріти також у Японії

Різноманітність та історія українських прізвищ настільки широкі, що в цьому великому списку можна зустріти навіть ті прізвища, що походять від марок автомобілів. Хоча вони не надто поширені в нашій країні.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Він розповів, де йому доводилося зустрічати людей із такими цікавими прізвищами.

"Я знаю одного киянина, у якого прізвище Шкода. І він їздить на машині "Шкода". Спеціально під своє прізвище він купив таку машину. І тепер, коли його зупиняє поліція, вона просто у ступорі — машина "Шкода", людина — Шкода" ", — розповів професор.

Також він зазначив, що у Києві проживає досить відомий лікар, на прізвище Хонда. Таке прізвище, до речі, зустрічається у Японії. Є така марка автомобіля "Хонда", на якому, до речі, і їздить цей чоловік.

"Я на таких прикладах показую, який глибокий зв’язок у нас практично з усім цивілізованим світом", — наголосив Масляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні існують прізвища, яким уже тисячі років. На прикладі свого прізвища професор Масляк пояснив її походження.