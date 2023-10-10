Как названия автомобильных брендов: знаете ли вы об уникальных украинских фамилиях

Одну из фамилий часто можно встретить также в Японии

Разнообразие и история украинских фамилий настолько широки, что в этом большой списке можно встретить даже те фамилии, которые произошли от марок автомобилей. Хотя они не слишком распространены в нашей стране.

Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. Он рассказал, где ему доводилось встречать людей с такими интересными фамилиями.

"Я знаю одного киевлянина, у которого фамилия Шкода. И он ездит на машине "Шкода". Специально под свою фамилию он купил такую машину. И теперь, когда его останавливает полиция, она просто в ступоре — машина "Шкода", человек — Шкода", — рассказал профессор.

Также он отметил, что в Киеве проживает довольно известный врач по фамилии Хонда. Такая фамилия, к слову, встречается в Японии. Есть такая марка автомобиля "Хонда", на которой, кстати, и ездит этот мужчина.

"Я на таких примерах показываю, какая глубокая связь у нас практически со всем цивилизованным миром", — подчеркнул Масляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украине существуют фамилии, которым уже тысячи лет. На примере свой фамилии профессор Масляк объяснил ее происхождение.