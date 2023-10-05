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Княжеские фамилии в Украине: проверьте по списку свою

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Профессор рассказал интересные факты об украинских фамилиях Новость обновлена 05 октября 2023, 18:22
Профессор рассказал интересные факты об украинских фамилиях. Фото Украинская правда

Среди 15 этих фамилий может оказаться ваша

За каждой украинской фамилией тянется большой шлейф истории и некоторые из них могут указывать на то, что ваши предки были из княжеского рода. При этом интересно, что окончания в них или "ий" или "ич".

Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. О таких фамилиях он рассказал на примере своих студентов.

Сангушко — классическая княжеская давняя фамилия. Острольский — князья Острольские это знаменитая очень давняя династия. Сапига — это тоже давняя княжеская украинская фамилия. Также к этому списку относятся следующие фамилии:

  • Вишнивецкий,
  • Чорторыйский,
  • Хоткевич,
  • Нимерович,
  • Выговский,
  • Чарнецкий;
  • Заславский;
  • Курецкий;
  • Косаковский;
  • Любомирский;
  • Ружинский;
  • Лукомский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине существуют фамилии, которые уже существуют не одну тысячу лет. Петр Масляк на примере собственной фамилии объяснил, с каких времен она существует и какая история за ней тянется.

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#Украина #История #Князь #Тайны #Фамилии