Княжеские фамилии в Украине: проверьте по списку свою

Среди 15 этих фамилий может оказаться ваша

За каждой украинской фамилией тянется большой шлейф истории и некоторые из них могут указывать на то, что ваши предки были из княжеского рода. При этом интересно, что окончания в них или "ий" или "ич".

Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. О таких фамилиях он рассказал на примере своих студентов.

Сангушко — классическая княжеская давняя фамилия. Острольский — князья Острольские это знаменитая очень давняя династия. Сапига — это тоже давняя княжеская украинская фамилия. Также к этому списку относятся следующие фамилии:

Вишнивецкий,

Чорторыйский,

Хоткевич,

Нимерович,

Выговский,

Чарнецкий;

Заславский;

Курецкий;

Косаковский;

Любомирский;

Ружинский;

Лукомский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине существуют фамилии, которые уже существуют не одну тысячу лет. Петр Масляк на примере собственной фамилии объяснил, с каких времен она существует и какая история за ней тянется.