Княжеские фамилии в Украине: проверьте по списку свою
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Среди 15 этих фамилий может оказаться ваша
За каждой украинской фамилией тянется большой шлейф истории и некоторые из них могут указывать на то, что ваши предки были из княжеского рода. При этом интересно, что окончания в них или "ий" или "ич".
Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. О таких фамилиях он рассказал на примере своих студентов.
Сангушко — классическая княжеская давняя фамилия. Острольский — князья Острольские это знаменитая очень давняя династия. Сапига — это тоже давняя княжеская украинская фамилия. Также к этому списку относятся следующие фамилии:
- Вишнивецкий,
- Чорторыйский,
- Хоткевич,
- Нимерович,
- Выговский,
- Чарнецкий;
- Заславский;
- Курецкий;
- Косаковский;
- Любомирский;
- Ружинский;
- Лукомский.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине существуют фамилии, которые уже существуют не одну тысячу лет. Петр Масляк на примере собственной фамилии объяснил, с каких времен она существует и какая история за ней тянется.