Такие фамилии давали друг другу украинские козаки: проверьте свою

Эти фамилии встречаются и в современном мире

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, откуда, а также, кем были предки её носителя.

"Телеграф" рассказывает о том, как образовывались фамилии украинских козаков. Если вы носите такое родовое имя, возможно, в вас течет козацкая кровь.

От профессий или обязанностей:

Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко.

От пищи, которую употребляли славные воины:

Соломаха и Тетеря.

От места, где родился козак:

Лебединский, Полтавский, Прилукский, Чугуевец, Волынский, Галицкий и другие.

От внешности:

Губенко, Горбонис, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Напомним, ранее "Телеграф" писали о том, какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску.

Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.