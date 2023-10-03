Такие фамилии давали друг другу украинские козаки: проверьте свою
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Эти фамилии встречаются и в современном мире
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, откуда, а также, кем были предки её носителя.
"Телеграф" рассказывает о том, как образовывались фамилии украинских козаков. Если вы носите такое родовое имя, возможно, в вас течет козацкая кровь.
От профессий или обязанностей:
Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко.
От пищи, которую употребляли славные воины:
Соломаха и Тетеря.
От места, где родился козак:
Лебединский, Полтавский, Прилукский, Чугуевец, Волынский, Галицкий и другие.
От внешности:
Губенко, Горбонис, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
Напомним, ранее "Телеграф" писали о том, какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску.
Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.