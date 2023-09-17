Откуда родом твои предки: узнать об этом украинцы могут по окончанию фамилии

Третье по популярности окончание фамилии в Украине "-ський"

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, очень много родовых имен могут указывать на происхождении из какого-то конкретного региона.

Как отмечают эксперты, считается, что большинство украинских фамилий заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не так, точнее не совсем так.

Например, третье по популярности окончание фамилии в Украине "-ський", "-цький", "-зький" характерны для многих славянских народов и означают место происхождения их первого носителя.Чтобы понять, какое происхождение таких фамилий нужно разбираться, какой населенный пункт или местность они отражают. Если это местность на территории Польши, то это фамилия польского происхождения, если на территории Чехии, то она происходит именно оттуда. Украинская фамилия Хорольский означает, что ее носитель был из соответствующего города Полтавщины, Уманский, Шпольский — соответственно с Черкащины и т.д.

Фамилии "существительные" Дуб, Куница, Стриха, Сало и т.д. распространены по всей Украине, но больше всего их в Закарпатской области и на Полтавщине.

Фамилии с окончанием на "ук", например, Дмитрук, Кравчук, Марчук. До 30% носителей таких фамилий проживает в Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

Фамилии с окончанием на "энко", например, Бондаренко, Петренко. Распространены по большей части Украины. В Черниговской области 30% (это самый высокий показатель по областям) до 4% во Львовской области (самый низкий показатель).

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.