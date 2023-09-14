Самые редкие фамилии в Украине: кто из политиков попал в список
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У некоторых украинцев практически нет однофамильцев в стране
Список украинских фамилий богат и разнообразен. В нем встречаются самые частые, которые принадлежат сотням тысяч украинцев, а также отдельно можно выделить самые редкие. У их представителей менее 50 однофамильцев во всей стране.
Что интересно, фамилии, которые встречаются реже всего, как правило, являются труднопроизносимыми. Об этом пишет издание "Сегодня".
Так, среди этих фамилий можно выделить следующие:
- Абдугафаров;
- Абибулла;
- Алябьева;
- Бордзика;
- Брихаря;
- Мкориз;
- Люфт;
- Лихогвор;
- Зэз;
- Зацеркляный;
- Ех;
- Дурандина;
- Дуду;
- Дирбаба;
- Гроб;
- Виер.
К слову, среди украинских политиков также встречаются носители редких фамилий. К примеру — лидер ВО "Свободы" Олег Тягнибок. Он среди известных украинских политиков на первом месте по редким фамилиям. У него практически нет однофамильцев в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян. Этим фамилии можно встретить в их родословных книгах.