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Самые редкие фамилии в Украине: кто из политиков попал в список

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какие фамилии самые редкие в Украине Новость обновлена 14 сентября 2023, 16:57
Какие фамилии самые редкие в Украине. Фото Соцсети

У некоторых украинцев практически нет однофамильцев в стране

Список украинских фамилий богат и разнообразен. В нем встречаются самые частые, которые принадлежат сотням тысяч украинцев, а также отдельно можно выделить самые редкие. У их представителей менее 50 однофамильцев во всей стране.

Что интересно, фамилии, которые встречаются реже всего, как правило, являются труднопроизносимыми. Об этом пишет издание "Сегодня".

Так, среди этих фамилий можно выделить следующие:

  • Абдугафаров;
  • Абибулла;
  • Алябьева;
  • Бордзика;
  • Брихаря;
  • Мкориз;
  • Люфт;
  • Лихогвор;
  • Зэз;
  • Зацеркляный;
  • Ех;
  • Дурандина;
  • Дуду;
  • Дирбаба;
  • Гроб;
  • Виер.

К слову, среди украинских политиков также встречаются носители редких фамилий. К примеру — лидер ВО "Свободы" Олег Тягнибок. Он среди известных украинских политиков на первом месте по редким фамилиям. У него практически нет однофамильцев в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян. Этим фамилии можно встретить в их родословных книгах.

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