Самые редкие фамилии в Украине: кто из политиков попал в список

У некоторых украинцев практически нет однофамильцев в стране

Список украинских фамилий богат и разнообразен. В нем встречаются самые частые, которые принадлежат сотням тысяч украинцев, а также отдельно можно выделить самые редкие. У их представителей менее 50 однофамильцев во всей стране.

Что интересно, фамилии, которые встречаются реже всего, как правило, являются труднопроизносимыми. Об этом пишет издание "Сегодня".

Так, среди этих фамилий можно выделить следующие:

Абдугафаров;

Абибулла;

Алябьева;

Бордзика;

Брихаря;

Мкориз;

Люфт;

Лихогвор;

Зэз;

Зацеркляный;

Ех;

Дурандина;

Дуду;

Дирбаба;

Гроб;

Виер.

К слову, среди украинских политиков также встречаются носители редких фамилий. К примеру — лидер ВО "Свободы" Олег Тягнибок. Он среди известных украинских политиков на первом месте по редким фамилиям. У него практически нет однофамильцев в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян. Этим фамилии можно встретить в их родословных книгах.