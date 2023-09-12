Возможно, вы из знати: какие фамилии носят потомки украинских дворян (список)

Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.

Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:

Адамовичи;

Андрушевские;

Безбородьки;

Вернадские;

Галаганы;

Гордиенки;

Дараганы;

Дорошенки;

Ждановичи;

Искрицкие;

Кандыбы;

Карпенки;

Криницкие;

Лазаревские;

Леонтовичи;

Максимовичи;

Овсиенки;

Остроградские;

Паскевичи;

Полуботки;

Самойловичи;

Стороженки;

Сулимы;

Тарновские;

Уманцы;

Ханенки;

Щербани;

и многие другие.

Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии происходят с Киевской Руси.

Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.