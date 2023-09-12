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Возможно, вы из знати: какие фамилии носят потомки украинских дворян (список)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Украинское дворянство XVIII-XIX столетия Новость обновлена 12 сентября 2023, 15:14
Украинское дворянство XVIII-XIX столетия. Фото https://migp.pa.org.ua

Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.

Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:

  • Адамовичи;
  • Андрушевские;
  • Безбородьки;
  • Вернадские;
  • Галаганы;
  • Гордиенки;
  • Дараганы;
  • Дорошенки;
  • Ждановичи;
  • Искрицкие;
  • Кандыбы;
  • Карпенки;
  • Криницкие;
  • Лазаревские;
  • Леонтовичи;
  • Максимовичи;
  • Овсиенки;
  • Остроградские;
  • Паскевичи;
  • Полуботки;
  • Самойловичи;
  • Стороженки;
  • Сулимы;
  • Тарновские;
  • Уманцы;
  • Ханенки;
  • Щербани;

и многие другие.

Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии происходят с Киевской Руси.

Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.

Теги:
#Украина #История #Фамилии