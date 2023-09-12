Возможно, вы из знати: какие фамилии носят потомки украинских дворян (список)
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Украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к какому-то знатному роду.
Как пишет УНИАН, украинцы издавна отображали свой род занятий в родовых именах. В родословных книгах украинских дворян можно найти такие дворянские фамилии:
- Адамовичи;
- Андрушевские;
- Безбородьки;
- Вернадские;
- Галаганы;
- Гордиенки;
- Дараганы;
- Дорошенки;
- Ждановичи;
- Искрицкие;
- Кандыбы;
- Карпенки;
- Криницкие;
- Лазаревские;
- Леонтовичи;
- Максимовичи;
- Овсиенки;
- Остроградские;
- Паскевичи;
- Полуботки;
- Самойловичи;
- Стороженки;
- Сулимы;
- Тарновские;
- Уманцы;
- Ханенки;
- Щербани;
и многие другие.
Отмечается, что этот список не учитывает знатные роды времен Запорожского войска, поскольку в те времена ещё не велся письменный учет украинской знати.
Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии происходят с Киевской Руси.
Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.