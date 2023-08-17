Следы военного прошлого: какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску
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Если вы найдете в списке свою фамилию, значит один из ваших предков являлся членом украинского войска
Среди огромного разнообразия украинских фамилий, есть и те, которые указывают на принадлежность к войску. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.
Об этом пишет NV.
В части фамилий можно найти следы военного прошлого их носителей, которые ранее была обладателями воинских званий. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.
Список фамилий, которые указывают на военные чины
- Атаманенко — так называли предводителя казаков, которого избирали путем голосования;
- Джура — оруженосец;
- Компаниец — казак легкоконного Гетманского полка;
- Куренной — происходит от слова курент (казачье жилье);
- Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов;
- Сотник — воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
- Сердюк — "сердюк" — это воинское звание в Запорожской Сечи.
- Цюра — происходит от слова "джура" — оруженосец у казацкой старшины.
- Хорунжий — знаменосец в Запорожской Сечи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые фамилии в Украине происходят от растений и животных и о чем это говорит.