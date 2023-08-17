Следы военного прошлого: какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску

Если вы найдете в списке свою фамилию, значит один из ваших предков являлся членом украинского войска

Среди огромного разнообразия украинских фамилий, есть и те, которые указывают на принадлежность к войску. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.

Об этом пишет NV.

В части фамилий можно найти следы военного прошлого их носителей, которые ранее была обладателями воинских званий. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.

Список фамилий, которые указывают на военные чины

Атаманенко — так называли предводителя казаков, которого избирали путем голосования;

— так называли предводителя казаков, которого избирали путем голосования; Джура — оруженосец;

— оруженосец; Компаниец — казак легкоконного Гетманского полка;

— казак легкоконного Гетманского полка; Куренной — происходит от слова курент (казачье жилье);

— происходит от слова курент (казачье жилье); Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов;

— младший офицер Украинских сечевых стрельцов; Сотник — воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;

— воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА; Сердюк — "сердюк" — это воинское звание в Запорожской Сечи.

— "сердюк" — это воинское звание в Запорожской Сечи. Цюра — происходит от слова "джура" — оруженосец у казацкой старшины.

— происходит от слова "джура" — оруженосец у казацкой старшины. Хорунжий — знаменосец в Запорожской Сечи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые фамилии в Украине происходят от растений и животных и о чем это говорит.