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Следы военного прошлого: какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
В Украине есть фамилии, которые пошли от званий в Запорожском войске Новость обновлена 17 августа 2023, 22:13
В Украине есть фамилии, которые пошли от званий в Запорожском войске. Фото Открытые источники

Если вы найдете в списке свою фамилию, значит один из ваших предков являлся членом украинского войска

Среди огромного разнообразия украинских фамилий, есть и те, которые указывают на принадлежность к войску. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.

Об этом пишет NV.

В части фамилий можно найти следы военного прошлого их носителей, которые ранее была обладателями воинских званий. Если одна из фамилий в перечисленном ниже списке принадлежит вам, смело можно сказать, что в прошлом один из ваших предков являлся членом украинского войска.

Список фамилий, которые указывают на военные чины

  • Атаманенко — так называли предводителя казаков, которого избирали путем голосования;
  • Джура — оруженосец;
  • Компаниец — казак легкоконного Гетманского полка;
  • Куренной — происходит от слова курент (казачье жилье);
  • Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов;
  • Сотник — воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
  • Сердюк — "сердюк" — это воинское звание в Запорожской Сечи.
  • Цюра — происходит от слова "джура" — оруженосец у казацкой старшины.
  • Хорунжий — знаменосец в Запорожской Сечи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые фамилии в Украине происходят от растений и животных и о чем это говорит.

Теги:
#Украина #Военные #Запорожская Сечь #Фамилии #Происхождение #Козаки