Окончание фамилии может многое рассказать о человеке: на что надо обратить внимание

О чем может рассказать суффикс в украинской фамилии

Как известно, фамилии украинцев не давались просто так, а по тому, как они выглядят можно рассказать многое о предках человека. Например, некоторые вещи могут рассказать окончания фамилий.

Об этом рассказала Depo.ua генеалог Ольга Михайличенко, которая занимается этим вопросом более 15 лет.

По ее словам, даже вариации в окончаниях фамилий могут многое рассказать о ее происхождении. К примеру окончания -ын и -ив часто встречаются в фамилиях в западной части Украины и говорят об имени основателя семейства.

Вариант -енко более присущи областям, расположенным возле Днепра, а в истории они начали часто появляться уже во времена казачества. Впрочем, периодически такие имена встречались и на территории Польши и Словакии. Зачастую они имеют значение "чей-то сын", то есть Василенко — "сын Василия".

Однако есть и исключения, когда речь идет о малораспространенных фамилиях вроде Зеленко или фамилиях с двумя слогами вроде Сенко или Бенко. В этих случаях скорее всего речь идет о том, что суфикс -ко имеет уменьшительно-ласкательное значение. То есть отца именовали более "строго", а его детям давали окончание -ко, и уже позже от этого образовывалась фамилия.

Если же фамилии заканчиваются на -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак, то это говорит, что к основателю фамилии люди скорее всего не относились с уважением или любовью.

При этом многие окончания могли преобразиться с течением времени и единственное "сын Степана" могло превратиться в Степанов, Степаненко, Степанишин, Степанович и другое. Это могло произойти из-за переезда в другие места, нюансов временного периода, черт характера человека и другого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии были распространены у представителей украинской знати.