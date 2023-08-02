Как по фамилии узнать, откуда родом человек: создана интерактивная карта

Для украинцев создали простую карту, которая поможет узнать, откуда происходит фамилия

Многие украинцы наверняка неоднократно задавались вопросом о том, откуда происходит их фамилия, поскольку иногда они не похожи ни на одно известное слово.

Ответить на этот вопрос попытались исследователи из сообщества "Рідні", которые создали ресурс, помогающий отследить исторические источники, где упоминались те или иные фамилии

Кроме того, они создали интерактивную карту, благодаря которой любой человек может понять, где проживает больше всего представителей той или иной фамилии и возможно найти свою историческую родину.

Стоит отметить, что на карте показаны данные о распространении фамилий в 2010-2013 годах, поскольку после начала войны многие люди были вынуждены сменить место жительства.

Пример работы карты

Исследователи также предлагают расспросить старших членов семьи о самых старых известных родственниках, а также обратиться к базам XX века, поскольку в эти годы на территории нашей страны произошло немало событий, из-за которых люди были вынуждены переезжать на новое место жительства. Это касается Первой и Второй мировых войн, Голодомора, немецкой оккупации и советских репрессий.

Как сообщалось ранее, очень часто фамилия сама помогает определить, где надо искать историческую родину. Тем более, что для разных уголков нашей страны присущи разные окончания.