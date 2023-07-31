Волк, Заяц или Дуб: почему украинские фамилии происходят от животных и растений

Происхождение украинских фамилий зависит от многих факторов

Украинские фамилии часто уходят своей историей во времена казаков, которые выбирали их по роду деятельности или любимой еде. Однако в Украине есть немало фамилий, которые происходят от животных, растений, одежды или пищи.

На портале Uapost рассказали историю происхождения таких украинских фамилий. Примечательно, что при формировании фамилия или прозвища учитывали как практичность, так и символическое значение.

Так, в Украине есть фамилии, которые ассоциируются с грозными и сильными животными: Волк, Медведь и им подобные. Наши предки специально давали такие прозвища или фамилии, чтобы уберечь человека от нечистой силы, так как этих животных боялись все. В то же время, чтобы подчеркнуть особенность человека, ум, хитрость или характер, то давали прозвища Сова, Лис или Заяц соответственно.

Помимо животных часто использовали названия растений, которые часто использовали в пищу или собирали. К таким фамилиям можно отнести Дуб или Калина. Также в древности обращали внимание на внешний вид, и если человек был грязнулей, то могли дать прозвище Нечупара, а если наоборот, то Белый. Кроме того, характер человека и его привычки тже играли роль, отсюда пошли фамилии Бабий или Мовчан.

Профессия человека, его род деятельности и предмет, с которым тот работал, тоже легли в основу фамилий — Кочерга, Лопата, Чоботенко. Если человек был отменным поваром, то ему давали прозвища вроде Мамалыга, Голубец и даже Борщ. Примечательно, что фамилия Козак с вариациями вроде Козаченко или Козакевич имеют двойное происхождение: первое и очевидное от предка-казака, а второе — от слова "таракан", которого в прошлом тоже называли "казаком".

Если в фамилии есть суффиксы -ук, -енко, то значит ее давали сыну: Иванчук — сын Ивана, Тимошенко — сын Тимофея, Пономаренко — сын пономаря, Шевченко — сын сапожника. Что касается фамилии Порошенко, как у бывшего украинского президента, то, вероятно, его предок когда-то имел дело с порохом, а точнее был сыном того, кто имел дело с порохом.

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