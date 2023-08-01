Фамилия может рассказать, откуда родом человек: о чем говорят некоторые распространенные фамилии украинцев

Поляки и кочевые племена оставили свой след в истории украинских фамилий

Украинские фамилии создавались не только от казацких прозвищ, но и по месту жительства человека. Окончание или суффикс в фамилии может указать на то, откуда человек или его родственники родом.

Об этом рассказали на портале "Рідні". Кроме того, историческое влияние тоже наложило свой отпечаток на фамилии украинцев, передает портал Gigafox.

Так, к примеру, для жителей западных регионов Украины характерны фамилии с окончаниями -ук, -юк, -ов (Винтонов, Кравчук, Романюк). На востоке страны, наоборот, распространены фамилии с фамилии с суффиксом -енко: Литвиненко, Порошенко, Гончаренко.

Из-за того, что часть нынешней Украины долгое время была в составе Речи Посполитой, стали популярны фамилии окончанием на -ский и -цкий. В основном они создавались от топонимов — названий территорий, населенных пунктов, водных объектов. Сперва такие фамилии носила только польская аристократия в знак обозначение прав владения той или иной территорией – Потоцкий, Замойский. Однако со временем эти суффиксы стали добавлять и к украинским фамилиям: Артемовский, Хмельницкий.

Также в этот период на западе Украины стали появляться фамилии с окончаниями на -ук, -чук, -юк, -ак, основа которых — это крестильные или любые другие имена. Так появились Гаврилюк, Иванюк, Захарчук, Кондратюк, хотя со временем эти суффиксы получили более широкое употребление – Попельнюк, Костельнюк.

Тюркские и другие восточные племена тоже оставили свой след в истории украинских фамилий, но по большей части в восточной части страны. По утверждениям некоторых этнологов, популярное окончание -ко походит от адыгского "къо" ("къуэ"), что означало "потомок" или "сын". К примеру, фамилия Шевченко происходит от слова "шеуджэн", что означало "христианский священник" у адыгов. Спустя несколько лет к этому слову начали добавлять окончание -ко из-за чего и возникла фамилия Шевченко.

Тюркские корни есть и у фамилий с окончаниями -ук и -юк — Таюк, Паюк, Кучук. Также есть множество фамилий украинцев, которые имеют адижское происхождение: Бабий, Богма, Зигура, Кекух, Легеза, Прихно, Мошенник.

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