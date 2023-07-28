По любимой еде и не только: как казаки выбирали украинские фамилии и что они означают

Современные украинские фамилии были придуманы сотни лет назад

Каждый человек хоть раз в жизни интересовался происхождением и значением своей фамилии. В большинстве своем украинские фамилии произошли от казаков, которые нарекали друг друга по виду деятельности, по вкусовым привычкам или другим характеристикам.

На платформе "Чиста мова"рассказали происхождение самых распространенных украинских фамилий. Информацию о них нашли в сохранившихся до наших дней казацких реестрах.

Так, в Украине преобладают фамилии с суффиксом -енко, обозначавшим сыновей по отцу. Яркий пример — сын полковника Шрама из "Черной рады" Павла Кулиша, у которого была фамилия Шраменко. С фамилиями Пушкарь, Гармаш или Хорунжий тоже все понятно — их подбирали по роду деятельности казака. Фамилию вашему предку могли сложить также по происхождению (Полищук, Волошин), внешности (Чуб, Носань), характеру (Сыч, Сорока, Хмара, Круть).

Кроме этого есть "веселые" фамилии, которые указывают только на развитую казацкую фантазию и юмор, например:

Скачистрыбайло;

Экало;

Занудько;

Телипайло;

Нетреба;

Шмаровоз.

Знатоки отмечают, что среди таких фамилий есть группа тех, которые по способу творения не имеют аналогий с антропонимами других славянских языков: Паливода, Зирвишапка, Убийвовк, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, Затуливитер, Неежборщ, Заплюйсвичка, Непийвода, Недайкаша, Крутихвост, Пидкуймуха, Печиборщ, Паливода, Раздайбида, Куйбида, Переорибеда, Загнибеда, Нагнибеда, Нетудыхата, Кривозуб, Рябозад, Дурноляп, Обижимир, Тягнирядно, Задерихвост, Подипригора, Закривидорога, Жуйборода, Лупибатько, Неварикаша, Неижпапа, Загубисундук, Неижкаша, Неижборщ, Несвятипаска, Пропийсвет, Ухоляп, Валяйбаба, Давыборщ, Убийвовк, Дериведмедь, Засядьвовк, Нетреба, Невтринос, Панибудьласка, Перебейнос.

Вдобавок к этому в прошлые времена прозвища и фамилии образовывались по пищевым привычкам человека. Такие фамилии имеют суффиксы -ед-/-еж-:

Ракоед;

Сыроежко;

Ненаеда;

Салоиежко;

Бабоед.

К фамилии такой группы, в частности, относится и фамилия командующего ВСУ Алексея Неижпапы. "Папа" в данном случае означает совсем не отца, а кусок хлеба в детской речи. То есть Неижпапа означает "не ешь хлеб" или другое мучное изделие.

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