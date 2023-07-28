За улюбленою їжею та не тільки: як козаки обирали українські прізвища та що вони означають

Сучасні українські прізвища були вигадані сотні років тому

Кожна людина хоч раз у житті цікавилася походженням та значенням свого прізвища. Здебільшого українські прізвища пішли від козаків, які нарікали один одного за видом діяльності, за смаковими звичками або іншими характеристиками.

На платформі "Чиста мова" розповіли походження найпоширеніших українських прізвищ. Інформацію про них знайшли в козацьких реєстрах, що збереглися до нашого часу.

Так, в Україні переважають прізвища із суфіксом -енко, який позначав синів за батьком. Яскравий приклад — син полковника Шрама з "Чорної ради" Павла Куліша, який мав прізвище Шраменко. Із прізвищами Пушкар, Гармаш чи Хорунжий також все зрозуміло — їх підбирали за родом діяльності козака. Прізвище вашому предку могли скласти також за походженням (Поліщук, Волошин), зовнішністю (Чуб, Носань), характером (Сич, Сорока, Хмара, Круть).

Окрім цього є "веселі" прізвища, які вказують лише на розвиту козацьку фантазію та гумор, наприклад:

Скачистрибайло;

Екало;

Занудько;

Теліпайло;

Нетреба;

Шмаровоз.

Знавці зазначають, що серед таких прізвищ є група тих, які за способом творення не мають аналогій з антропонімами інших слов’янських мов: Паливода, Зірвишапка, Убийвовк, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, Затуливітер, Неїжборщ, Заплюйсвічка, Непийвода, Недайкаша, Підкуймуха, Крутихвіст, Печиборщ, Паливода, Роздайбіда, Куйбіда, Переорибіда, Загнибіда, Нагнибіда, Нетудихата, Кривозуб, Рябозад, Дурноляп, Обіжисвіт, Тягнирядно, Задерихвіст, Підіпригора, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Підкуймуха, Лупибатько, Неварикаша, Неїжпапа, Загубисундук, Неїжкаша, Неїжборщ, Несвятипаска, Пропийсвіт, Вухоляп, Валяйбаба, Давиборщ, Убийвовк, Дериведмідь, Засядьвовк, Нетреба, Невтриніс, Панібудьласка, Перебийніс.

На додачу до цього у минулі часи прізвиська та прізвища утворювалися за харчовими звичками людини. Такі прізвища мають суфікси -їд-/-їж-:

Ракоїд;

Сироїжко;

Ненаїда;

Салоїденко;

Бабоїд.

До прізвища такої групи, зокрема, відноситься і прізвище командувача ВСУ Олексія Неїжпапи. "Папа" в даному випадку означає зовсім не батька, а шматок хліба у дитячому мовленні. Тобто Неїжпапа означає "не їж хліб" або інший борошняний виріб.

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