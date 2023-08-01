Прізвище може розповісти, звідки родом людина: про що говорять деякі поширені прізвища українців

Поляки та кочові племена залишили свій слід в історії українських прізвищ

Українські прізвища створювалися не лише від козацьких прізвиськ, а й за місцем проживання людини. Закінчення чи суфікс у прізвищі може зазначити те, звідки людина чи його родичі родом.

Про це розповіли на порталі "Рідні". Крім того, історичний вплив також наклав свій відбиток на прізвища українців, передає портал Gigafox.

Приміром, для жителів західних регіонів України характерні прізвища із закінченнями -ук, -юк, -ов (Вінтонов, Кравчук, Романюк). На сході країни, навпаки, поширені прізвища із прізвища з суфіксом -енко: Литвиненко, Порошенко, Гончаренко.

Через те, що частина нинішньої України тривалий час була у складі Речі Посполитої, стали популярними прізвища закінченням на -ський та -цький. Здебільшого вони створювалися від топонімів – назв територій, населених пунктів, водних об’єктів. Спершу такі прізвища мала лише польська аристократія на знак позначення прав володіння тією чи іншою територією – Потоцький, Замойський. Однак згодом ці суфікси почали додавати і до українських прізвищ: Артемівський, Хмельницький.

Також у цей період на заході України почали з’являтися прізвища із закінченнями на -ук, -чук, -юк, -ак, основа яких — це хрестильні чи будь-які інші імена. Так з’явилися Гаврилюк, Іванюк, Захарчук, Кондратюк, хоча згодом ці суфікси отримали ширше вживання – Попільнюк, Костельнюк.

Тюркські та інші східні племена теж залишили свій слід в історії українських прізвищ, але здебільшого у східній частині країни. За твердженнями деяких етнологів, популярне закінчення -ко походить від адыгского "къо" ("къуе"), що означало "нащадок" або "син". Наприклад, прізвище Шевченко походить від слова "шеуджен", що означало "християнський священик" у адигів. Згодом до цього слова почали додавати закінчення — через що і виникло прізвище Шевченко.

Тюркське коріння мають і прізвища з закінченнями -ук і -юк — Таюк, Паюк, Кучук. Також є безліч прізвищ українців, які мають адизьке походження: Бабій, Богма, Зігура, Кекух, Легеза, Пріхно, Шахрай.

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