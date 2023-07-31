Вовк, Заєць чи Дуб: чому українські прізвища походять від тварин та рослин

Походження українських прізвищ залежить від багатьох факторів

Українські прізвища часто уходять своєю історією в часи козаків, які обирали їх за діяльністю чи улюбленою їжею. Однак в Україні є чимало прізвищ, які походять від тварин, рослин, одягу чи їжі.

На порталі Uapost розповіли історію походження таких українських прізвищ. Примітно, що при формуванні прізвище чи прізвиська враховували як практичність, і символічне значення.

Так, в Україні є прізвища, які асоціюються з грізними та сильними тваринами: Вовк, Ведмідь та їм подібні. Наші предки спеціально давали такі прізвиська чи прізвища, щоб уберегти людину від нечистої сили, бо цих тварин боялися всі. У той же час, щоб підкреслити особливість людини, розум, хитрість чи характер, то давали прізвиська Сова, Лис чи Заєць відповідно.

Крім тварин, часто використовували назви рослин, які часто використовували в їжу або збирали. До таких прізвищ можна віднести Дуб або Калина. Також у давнину звертали увагу на зовнішній вигляд, і якщо людина була брудна, то могли дати прізвисько Нечупара, а якщо навпаки, то Білий. Крім того, характер людини та її звички також грали роль, звідси пішли прізвища Бабій або Мовчан.

Професія людини, її рід діяльності та предмет, з яким та працювала, теж лягли в основу прізвищ — Кочерга, Лопата, Чоботенко. Якщо людина була чудовим кухарем, то їй давали прізвиська на зразок Мамалига, Голубець і навіть Борщ. Примітно, що прізвище Козак з варіаціями на кшталт Козаченка чи Козакевича мають подвійне походження: перше і очевидне від предка-козака, а друге — від слова "тарган", якого в минулому теж називали "козаком".

Якщо у прізвищі є суфікси -ук, -енко, то його давали синові: Іванчук — син Івана, Тимошенко — син Тимофія, Пономаренко — син паламаря, Шевченко — син шевця. Щодо прізвища Порошенко, як у колишнього українського президента, то, ймовірно, його предок колись мав справу з порохом, а точніше був сином того, хто мав справу з порохом.

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