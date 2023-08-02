Як по прізвищу дізнатися, звідки родом людина: створено інтерактивну карту

Для українців створили просту карту, яка допоможе дізнатися, звідки походить прізвище

Багато українців, напевно, неодноразово задавалися питанням про те, звідки походить їхнє прізвище, оскільки іноді вони не схожі на жодне відоме слово.

Відповісти на це запитання спробували дослідники зі спільноти "Рідні", які створили ресурс, який допомагає відстежити історичні джерела, де згадувалися ті чи інші прізвища

Крім того, вони створили інтерактивну карту, завдяки якій будь-яка людина може зрозуміти, де проживає найбільше представників того чи іншого прізвища та можливо знайти свою історичну батьківщину.

Варто зазначити, що на карті показані дані про поширення прізвищ у 2010-2013 роках, оскільки після початку війни багато людей були змушені змінити місце проживання.

Приклад роботи картки

Дослідники також пропонують розпитати старших членів сім’ї про найстаріших відомих родичів, а також звернутися до баз XX століття, оскільки в ці роки на території нашої країни відбулося чимало подій, через які люди були змушені переїжджати на нове місце проживання. Це стосується Першої та Другої світових воєн, Голодомору, німецької окупації та радянських репресій.

Як повідомлялося раніше, дуже часто прізвище саме допомагає визначити, де треба шукати історичну батьківщину. Тим більше, що для різних куточків нашої країни притаманні різні закінчення.