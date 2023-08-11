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Адамовичи, Дорошенко и не только: какие украинские фамилии говорят о дворянском происхождении

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Знать в Украине Новость обновлена 11 августа 2023, 23:19
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Фамилия может указать на происхождение предков украинцев

История создания украинских фамилий разнообразна. Некоторые из них пошли от казаков, а другие — от знати и дворян. Фамилии передавались от поколения к поколению, несколько видоизменяясь, но сохранились до наших дней.

На портале Wikipedia есть подробный алфавитный список фамилий, которые произошли от дворянских родов Киевской губернии. Если у вас похожая фамилия, то это может свидетельствовать о том, что в вашем роду были представители знати.

Но стоит отметить, что в этом списке не учитываются знатные роды времен Запорожского войска, потому что в те времена учет украинской знати в письменном виде еще не велся. Итак, к дворянским украинским фамилиям относятся:

  • Адамовичи;
  • Андрушевские;
  • Безбородьки;
  • Вернадские;
  • Галаганы;
  • Гордиенко;
  • Дараганы;
  • Дорошенко;
  • Ждановичи;
  • Искрицкие;
  • Кандыбы;
  • Карпенко;
  • Криницкие;
  • Лазаревские;
  • Леонтовичи;
  • Максимовичи;
  • Овсиенко;
  • Остроградские;
  • Паскевичи;
  • Полуботки;
  • Самойловичи;
  • Стороженко;
  • Сулимы;
  • Тарновские;
  • Уманцы;
  • Ханенко;
  • Щербани;

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую фамилию получал ребенок, если рождался байстрюком. Такая фамилия становилась своего рода клеймом, потому что все понимали, что у ребенка нет отца.

Теги:
#Фамилии #Дворяне #Українці #Походження