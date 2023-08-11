Адамовичи, Дорошенко и не только: какие украинские фамилии говорят о дворянском происхождении

Фамилия может указать на происхождение предков украинцев

История создания украинских фамилий разнообразна. Некоторые из них пошли от казаков, а другие — от знати и дворян. Фамилии передавались от поколения к поколению, несколько видоизменяясь, но сохранились до наших дней.

На портале Wikipedia есть подробный алфавитный список фамилий, которые произошли от дворянских родов Киевской губернии. Если у вас похожая фамилия, то это может свидетельствовать о том, что в вашем роду были представители знати.

Но стоит отметить, что в этом списке не учитываются знатные роды времен Запорожского войска, потому что в те времена учет украинской знати в письменном виде еще не велся. Итак, к дворянским украинским фамилиям относятся:

Адамовичи;

Андрушевские;

Безбородьки;

Вернадские;

Галаганы;

Гордиенко;

Дараганы;

Дорошенко;

Ждановичи;

Искрицкие;

Кандыбы;

Карпенко;

Криницкие;

Лазаревские;

Леонтовичи;

Максимовичи;

Овсиенко;

Остроградские;

Паскевичи;

Полуботки;

Самойловичи;

Стороженко;

Сулимы;

Тарновские;

Уманцы;

Ханенко;

Щербани;

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую фамилию получал ребенок, если рождался байстрюком. Такая фамилия становилась своего рода клеймом, потому что все понимали, что у ребенка нет отца.