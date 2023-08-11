Адамовичи, Дорошенко и не только: какие украинские фамилии говорят о дворянском происхождении
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Фамилия может указать на происхождение предков украинцев
История создания украинских фамилий разнообразна. Некоторые из них пошли от казаков, а другие — от знати и дворян. Фамилии передавались от поколения к поколению, несколько видоизменяясь, но сохранились до наших дней.
На портале Wikipedia есть подробный алфавитный список фамилий, которые произошли от дворянских родов Киевской губернии. Если у вас похожая фамилия, то это может свидетельствовать о том, что в вашем роду были представители знати.
Но стоит отметить, что в этом списке не учитываются знатные роды времен Запорожского войска, потому что в те времена учет украинской знати в письменном виде еще не велся. Итак, к дворянским украинским фамилиям относятся:
- Адамовичи;
- Андрушевские;
- Безбородьки;
- Вернадские;
- Галаганы;
- Гордиенко;
- Дараганы;
- Дорошенко;
- Ждановичи;
- Искрицкие;
- Кандыбы;
- Карпенко;
- Криницкие;
- Лазаревские;
- Леонтовичи;
- Максимовичи;
- Овсиенко;
- Остроградские;
- Паскевичи;
- Полуботки;
- Самойловичи;
- Стороженко;
- Сулимы;
- Тарновские;
- Уманцы;
- Ханенко;
- Щербани;
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую фамилию получал ребенок, если рождался байстрюком. Такая фамилия становилась своего рода клеймом, потому что все понимали, что у ребенка нет отца.