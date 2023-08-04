Как в Украине давали фамилии внебрачным детям: вы могли этого не знать

В старину к фамилиям относились более серьезно

Украинские фамилии имеют огромное количество вариантов происхождения, некоторые из них давали по названию животных, региона происхождения или по другой причине

Впрочем, как говорится в материале radiotrek, с незаконнорожденными детьми ситуация обстояла чуть иначе.

Еще со средних веков жители Украины поняли, что одного имени им не достаточно для оформления всяких документов, а потому в обиходе начала появляться еще и фамилия. Первые упоминания о них появились в XIV-XV веках, а в 1632 году митрополит Петр Могила поручил священникам вести списки умерших, новорожденных и вступивших в брак, после чего фамилии получила большая часть жителей нашей страны.

Обычно при крещении незаконнорожденным детям давали имя по святцам, отчество — от имени крестного отца, и от него же образовывалась фамилия. В этом случае можно было по совпадению отчества и фамилии установить, что ребенок внебрачный.

Исключением могло быть:

если отец матери ребенка соглашался дать ему свою фамилию;

отец ребенка признавал его.

Очень часто таким детям давали фамилию Покривтюк, но из-за того, что его часто меняли на Кривтюк или Кривдюк, до сегодняшних дней она практически не сохранилась.

Реже случалось, что фамилию таким детям давали от имени матери. Например, Катеринюк — сын Катерины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фамилия может рассказать откуда человек родом. Каждый регион имел особое историческое влияние на формирование фамилий.