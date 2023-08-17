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Сліди військового минулого: які вісім прізвищ вказують на приналежність до війська

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
В Україні є прізвища, які пішли від звань у Запорізькому війську Новина оновлена 17 серпня 2023, 22:13
В Україні є прізвища, які пішли від звань у Запорізькому війську. Фото Відкриті джерела

Якщо ви знайдете у списку своє прізвище, то один із ваших предків був членом українського війська

Серед величезної різноманітності українських прізвищ є й ті, які вказують на приналежність до війська. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі.

Про це пише NV.

У частині прізвищ можна знайти сліди військового минулого їх носіїв, які раніше були володарями військових звань. Якщо одне з прізвищ у переліченому нижче списку належить вам, сміливо можна сказати, що в минулому один із ваших предків був членом українського війська.

Список прізвищ, які вказують на військові чини

  • Атаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали шляхом голосування;
  • Джура — зброєносець;
  • Компанієць — козак легкоконного Гетьманського полку;
  • Курінний — походить від слова курент (козацьке житло);
  • Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців;
  • Сотник — військове звання у Гетьманщині, УНР та УПА;
  • Сердюк — "сердюк" — це військове звання у Запорізькій Січі.
  • Цюра — походить від слова Джура — зброєносець у козацької старшини.
  • Хорунжий — прапороносець у Запорізькій Січі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі прізвища в Україні походять від рослин та тварин та про що це говорить.

Теги:
#Україна #Військові #Запорізька Січ #Прізвища #Походження #Козаки