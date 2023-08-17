Сліди військового минулого: які вісім прізвищ вказують на приналежність до війська
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Якщо ви знайдете у списку своє прізвище, то один із ваших предків був членом українського війська
Серед величезної різноманітності українських прізвищ є й ті, які вказують на приналежність до війська. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі.
Про це пише NV.
У частині прізвищ можна знайти сліди військового минулого їх носіїв, які раніше були володарями військових звань. Якщо одне з прізвищ у переліченому нижче списку належить вам, сміливо можна сказати, що в минулому один із ваших предків був членом українського війська.
Список прізвищ, які вказують на військові чини
- Атаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали шляхом голосування;
- Джура — зброєносець;
- Компанієць — козак легкоконного Гетьманського полку;
- Курінний — походить від слова курент (козацьке житло);
- Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців;
- Сотник — військове звання у Гетьманщині, УНР та УПА;
- Сердюк — "сердюк" — це військове звання у Запорізькій Січі.
- Цюра — походить від слова Джура — зброєносець у козацької старшини.
- Хорунжий — прапороносець у Запорізькій Січі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі прізвища в Україні походять від рослин та тварин та про що це говорить.