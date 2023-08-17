Сліди військового минулого: які вісім прізвищ вказують на приналежність до війська

Якщо ви знайдете у списку своє прізвище, то один із ваших предків був членом українського війська

Серед величезної різноманітності українських прізвищ є й ті, які вказують на приналежність до війська. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі.

Про це пише NV.

У частині прізвищ можна знайти сліди військового минулого їх носіїв, які раніше були володарями військових звань. Якщо одне з прізвищ у переліченому нижче списку належить вам, сміливо можна сказати, що в минулому один із ваших предків був членом українського війська.

Список прізвищ, які вказують на військові чини

Атаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали шляхом голосування;

– так називали ватажка козаків, якого обирали шляхом голосування; Джура — зброєносець;

— зброєносець; Компанієць — козак легкоконного Гетьманського полку;

— козак легкоконного Гетьманського полку; Курінний — походить від слова курент (козацьке житло);

— походить від слова курент (козацьке житло); Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців;

– молодший офіцер українських січових стрільців; Сотник — військове звання у Гетьманщині, УНР та УПА;

— військове звання у Гетьманщині, УНР та УПА; Сердюк — "сердюк" — це військове звання у Запорізькій Січі.

— "сердюк" — це військове звання у Запорізькій Січі. Цюра — походить від слова Джура — зброєносець у козацької старшини.

— походить від слова Джура — зброєносець у козацької старшини. Хорунжий — прапороносець у Запорізькій Січі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі прізвища в Україні походять від рослин та тварин та про що це говорить.