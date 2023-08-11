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Адамовичі, Дорошенки і не тільки: які українські прізвища свідчать про дворянське походження

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Шляхта в Україні Новина оновлена 11 серпня 2023, 23:19
Шляхта в Україні. Фото Ілюстративне фото

Прізвище може вказати на походження предків українців

Історія творення українських прізвищ різноманітна. Деякі з них пішли від казаків, а інші — від шляхти та дворян. Прізвища передавалися від покоління поколінню, трохи видозмінюючись, але збереглися до наших днів.

На порталі Wikipedia є детальний алфавітний список прізвищ, які пішли від дворянських родів Київської губернії. Якщо ви маєте схоже прізвище, то це може свідчити про те, що в вашому роду були представники знаті.

Але варто зазначити, що в цьому списке не враховуються знатні роди часів Запорізького війська через те, що в ті часи облік української знаті в письмовому вигляді ще не вівся. Отже, до дворянських українських прізвищ належать:

  • Адамовичі;
  • Андрушевські;
  • Безбородьки;
  • Вернадські;
  • Галагани;
  • Гордієнки;
  • Дарагани;
  • Дорошенки;
  • Ждановичі;
  • Іскрицькі;
  • Кандиби;
  • Карпенки;
  • Криницькі;
  • Лазаревські;
  • Леонтовичі;
  • Максимовичі;
  • Овсієнки;
  • Остроградські;
  • Паскевичі;
  • Полуботки;
  • Самойловичі;
  • Стороженки;
  • Сулими;
  • Тарновські;
  • Уманці;
  • Ханенки;
  • Щербані;

Раніше "Телеграф" розповідав, яке прізвище отримувало дитя, якщо народжувалося байстрюком. Таке прізвище ставало свого роду клеймом, бо все розуміли, що в дитини немає батька.

Теги:
#Прізвища #Дворяни #Українці #Походження