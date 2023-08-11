Адамовичі, Дорошенки і не тільки: які українські прізвища свідчать про дворянське походження
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Прізвище може вказати на походження предків українців
Історія творення українських прізвищ різноманітна. Деякі з них пішли від казаків, а інші — від шляхти та дворян. Прізвища передавалися від покоління поколінню, трохи видозмінюючись, але збереглися до наших днів.
На порталі Wikipedia є детальний алфавітний список прізвищ, які пішли від дворянських родів Київської губернії. Якщо ви маєте схоже прізвище, то це може свідчити про те, що в вашому роду були представники знаті.
Але варто зазначити, що в цьому списке не враховуються знатні роди часів Запорізького війська через те, що в ті часи облік української знаті в письмовому вигляді ще не вівся. Отже, до дворянських українських прізвищ належать:
- Адамовичі;
- Андрушевські;
- Безбородьки;
- Вернадські;
- Галагани;
- Гордієнки;
- Дарагани;
- Дорошенки;
- Ждановичі;
- Іскрицькі;
- Кандиби;
- Карпенки;
- Криницькі;
- Лазаревські;
- Леонтовичі;
- Максимовичі;
- Овсієнки;
- Остроградські;
- Паскевичі;
- Полуботки;
- Самойловичі;
- Стороженки;
- Сулими;
- Тарновські;
- Уманці;
- Ханенки;
- Щербані;
Раніше "Телеграф" розповідав, яке прізвище отримувало дитя, якщо народжувалося байстрюком. Таке прізвище ставало свого роду клеймом, бо все розуміли, що в дитини немає батька.