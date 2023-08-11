Адамовичі, Дорошенки і не тільки: які українські прізвища свідчать про дворянське походження

Прізвище може вказати на походження предків українців

Історія творення українських прізвищ різноманітна. Деякі з них пішли від казаків, а інші — від шляхти та дворян. Прізвища передавалися від покоління поколінню, трохи видозмінюючись, але збереглися до наших днів.

На порталі Wikipedia є детальний алфавітний список прізвищ, які пішли від дворянських родів Київської губернії. Якщо ви маєте схоже прізвище, то це може свідчити про те, що в вашому роду були представники знаті.

Але варто зазначити, що в цьому списке не враховуються знатні роди часів Запорізького війська через те, що в ті часи облік української знаті в письмовому вигляді ще не вівся. Отже, до дворянських українських прізвищ належать:

Адамовичі;

Андрушевські;

Безбородьки;

Вернадські;

Галагани;

Гордієнки;

Дарагани;

Дорошенки;

Ждановичі;

Іскрицькі;

Кандиби;

Карпенки;

Криницькі;

Лазаревські;

Леонтовичі;

Максимовичі;

Овсієнки;

Остроградські;

Паскевичі;

Полуботки;

Самойловичі;

Стороженки;

Сулими;

Тарновські;

Уманці;

Ханенки;

Щербані;

Раніше "Телеграф" розповідав, яке прізвище отримувало дитя, якщо народжувалося байстрюком. Таке прізвище ставало свого роду клеймом, бо все розуміли, що в дитини немає батька.