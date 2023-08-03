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Ці поширені українські прізвища з’явилися завдяки церкві: список

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Деякі прізвища українців пов’язані із церквою Новина оновлена 03 серпня 2023, 20:35
Деякі прізвища українців пов’язані із церквою. Фото Ілюстративне фото

Такі прізвища спеціально вигадували, щоб відрізняти попів серед людей

Вплив на формування українських прізвищ чинили не лише козаки, а й церква. Різні церковні ранги наші предки інтерпретували у прізвища, які нині носять десятки тисяч українців по всьому світу.

На порталі "Весела Абетка" назвали прізвища, створені таким шляхом. Утворювалися вони за допомогою додавання суфіксів -енко, -ук або закінчення -ар, -ий.

Так, в Україні досі зустрічаються такі прізвища, які походять від рангів священнослужителів:

  • Дяк;
  • Дяченко;
  • Співак;
  • Пономар;
  • Пономаренко;
  • Титар;
  • Титаренко.

та їх спотворення:

  • Дьяченко;
  • Паламар;
  • Паламаренко;
  • Титарчук;
  • Паламарчук.

Крім того, прізвища створювалися від осіб духовного звання, які присвоювали церковні ієрархи після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18–19 століттях. Такі прізвища мали відрізняти попів серед людей.

До них належать прізвища:

  • Вознесенський;
  • Микільський;
  • Різдвяний;
  • Поводіякопосухуходященский;
  • Спасокукоцький;
  • Спаський і таке інше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прізвище може розповісти, звідки людина родом. Кожен регіон мав особливий історичний вплив формування прізвищ.

Теги:
#Українці #Церква #Прізвища