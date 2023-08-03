Ці поширені українські прізвища з’явилися завдяки церкві: список
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Такі прізвища спеціально вигадували, щоб відрізняти попів серед людей
Вплив на формування українських прізвищ чинили не лише козаки, а й церква. Різні церковні ранги наші предки інтерпретували у прізвища, які нині носять десятки тисяч українців по всьому світу.
На порталі "Весела Абетка" назвали прізвища, створені таким шляхом. Утворювалися вони за допомогою додавання суфіксів -енко, -ук або закінчення -ар, -ий.
Так, в Україні досі зустрічаються такі прізвища, які походять від рангів священнослужителів:
- Дяк;
- Дяченко;
- Співак;
- Пономар;
- Пономаренко;
- Титар;
- Титаренко.
та їх спотворення:
- Дьяченко;
- Паламар;
- Паламаренко;
- Титарчук;
- Паламарчук.
Крім того, прізвища створювалися від осіб духовного звання, які присвоювали церковні ієрархи після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18–19 століттях. Такі прізвища мали відрізняти попів серед людей.
До них належать прізвища:
- Вознесенський;
- Микільський;
- Різдвяний;
- Поводіякопосухуходященский;
- Спасокукоцький;
- Спаський і таке інше.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прізвище може розповісти, звідки людина родом. Кожен регіон мав особливий історичний вплив формування прізвищ.