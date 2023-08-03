Ці поширені українські прізвища з’явилися завдяки церкві: список

Такі прізвища спеціально вигадували, щоб відрізняти попів серед людей

Вплив на формування українських прізвищ чинили не лише козаки, а й церква. Різні церковні ранги наші предки інтерпретували у прізвища, які нині носять десятки тисяч українців по всьому світу.

На порталі "Весела Абетка" назвали прізвища, створені таким шляхом. Утворювалися вони за допомогою додавання суфіксів -енко, -ук або закінчення -ар, -ий.

Так, в Україні досі зустрічаються такі прізвища, які походять від рангів священнослужителів:

Дяк;

Дяченко;

Співак;

Пономар;

Пономаренко;

Титар;

Титаренко.

та їх спотворення:

Дьяченко;

Паламар;

Паламаренко;

Титарчук;

Паламарчук.

Крім того, прізвища створювалися від осіб духовного звання, які присвоювали церковні ієрархи після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18–19 століттях. Такі прізвища мали відрізняти попів серед людей.

До них належать прізвища:

Вознесенський;

Микільський;

Різдвяний;

Поводіякопосухуходященский;

Спасокукоцький;

Спаський і таке інше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прізвище може розповісти, звідки людина родом. Кожен регіон мав особливий історичний вплив формування прізвищ.