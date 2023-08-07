Названо найпоширеніші прізвища в Україні по регіонах: список та карта

У кожному регіоні України переважає своє прізвище

Українські прізвища часто походять від козаків, а наші пращури давали їх за законністю народження дитини. Проте є найпоширеніші прізвища, яких серед українців набагато більше, ніж решта.

Лінгвісти проаналізували мільйони прізвищ та визначили серед них топ-3 прізвища, які найчастіше зустрічаються в Україні. Дані надруковані на сайті "Рідні".

Так, на першому місці прізвище Шевченко, яке носять понад 158 тисяч українців. Примітно, що ще у 1990-х роках це прізвище також було найпоширенішим серед українців. На другому місці прізвище Мельник, яке належить понад 155 тисячам українців, а третє місце посідає Коваленко — 155 тисяч українців.

Далі у списку йдуть прізвища Бондаренко, Ткаченко, Бойкоо, Кравченко та Ковальчук, які носять понад 100 тисяч людей кожну. Примітно, що кожне із прізвищ поширене у певному регіоні України: на заході — Мельник, Ковальчук, Козак та Коваль; на півночі — Кравченко та Коваленко; у центральній частині – Шевченка; на сході — Ткаченко; на півдні — Бондаренко, Іванов та Кравченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як звідки родом людина на прізвище. Є спеціальний портал, на якому зібрано сотні прізвищ українців.