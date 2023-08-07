Названы наиболее распространенные фамилии в Украине по регионам: список и карта

В каждом регионе Украины преобладает своя фамилия

Украинские фамилии часто происходят от казаков, а наши предки давали их по законности рождения ребенка. Однако есть наиболее распространенные фамилии, которых среди украинцев намного больше, чем остальных.

Лингвисты проанализировали миллионы фамилий и определили вреди них топ-3 фамилии, которые чаще всего встречаются в Украине. Данные опубликованы на сайте "Рідні".

Так, на первом месте фамилия Шевченко, которую носят свыше 158 тысяч украинцев. Примечательно, что еще в 1990-х годах эта фамилия также была наиболее распространенная среди украинцев. На втором месте фамилия Мельник, которая принадлежит свыше 155 тысячам украинцев, а третье месте занимает Коваленко — 155 тысяч украинцев.

Далее в списке идут фамилии Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко и Ковальчук, которые носят свыше 100 тысяч человек каждую. Примечательно, что каждая из фамилий распространена в определенном регионе Украины: на западе — Мельник, Ковальчук, Козак и Коваль; на севере — Кравченко и Коваленко; в центральной части — Шевченко; на востоке — Ткаченко; на юге — Бондаренко, Иванов и Кравченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как откуда родом человек по фамилии. Есть специальный портал, на котором собраны сотни фамилий украинцев.