Эти распространенные украинские фамилии появились благодаря церкви: список
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Такие фамилии специально придумывали, чтобы отличать попов среди людей
Влияние на формирование украинских фамилий оказывали не только казаки, но и церковь. Различные церковные ранги наши предки интерпретировали в фамилии, которые на сегодняшний день носят десятки тысяч украинцев по всему миру.
На портале "Весела Абетка" назвали фамилии, которые были созданы таким путем. Образовывались они при помощи добавления суффиксов -енко, -ук или окончания -арь, -ий.
Так, в Украине по сей день встречаются такие фамилии, которые произошли от рангов священнослужителей:
- Дьяк;
- Дяченко;
- Спивак;
- Пономарь;
- Пономаренко;
- Титар;
- Титаренко.
и их искажения:
- Дьяченко;
- Паламар;
- Паламаренко;
- Титарчук;
- Паламарчук.
Кроме того, фамилии создавались от лиц духовного звания, которые присваивались церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18–19 веках. Такие фамилии должны были отличать попов среди людей.
К ним относятся фамилии:
- Вознесенский;
- Никольский;
- Рождественский;
- Поводьякопосухоходященский;
- Спасокукоцкий;
- Спасский и так далее.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фамилия может рассказать откуда человек родом. Каждый регион имел особое историческое влияние на формирование фамилий.