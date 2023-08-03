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Эти распространенные украинские фамилии появились благодаря церкви: список

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Некоторые фамилии украинцев связаны с церковью Новость обновлена 03 августа 2023, 20:35
Некоторые фамилии украинцев связаны с церковью. Фото Иллюстративное фото

Такие фамилии специально придумывали, чтобы отличать попов среди людей

Влияние на формирование украинских фамилий оказывали не только казаки, но и церковь. Различные церковные ранги наши предки интерпретировали в фамилии, которые на сегодняшний день носят десятки тысяч украинцев по всему миру.

На портале "Весела Абетка" назвали фамилии, которые были созданы таким путем. Образовывались они при помощи добавления суффиксов -енко, -ук или окончания -арь, -ий.

Так, в Украине по сей день встречаются такие фамилии, которые произошли от рангов священнослужителей:

  • Дьяк;
  • Дяченко;
  • Спивак;
  • Пономарь;
  • Пономаренко;
  • Титар;
  • Титаренко.

и их искажения:

  • Дьяченко;
  • Паламар;
  • Паламаренко;
  • Титарчук;
  • Паламарчук.

Кроме того, фамилии создавались от лиц духовного звания, которые присваивались церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18–19 веках. Такие фамилии должны были отличать попов среди людей.

К ним относятся фамилии:

  • Вознесенский;
  • Никольский;
  • Рождественский;
  • Поводьякопосухоходященский;
  • Спасокукоцкий;
  • Спасский и так далее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фамилия может рассказать откуда человек родом. Каждый регион имел особое историческое влияние на формирование фамилий.

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#Украинцы #Церковь #Фамилии