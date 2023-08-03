Эти распространенные украинские фамилии появились благодаря церкви: список

Такие фамилии специально придумывали, чтобы отличать попов среди людей

Влияние на формирование украинских фамилий оказывали не только казаки, но и церковь. Различные церковные ранги наши предки интерпретировали в фамилии, которые на сегодняшний день носят десятки тысяч украинцев по всему миру.

На портале "Весела Абетка" назвали фамилии, которые были созданы таким путем. Образовывались они при помощи добавления суффиксов -енко, -ук или окончания -арь, -ий.

Так, в Украине по сей день встречаются такие фамилии, которые произошли от рангов священнослужителей:

Дьяк;

Дяченко;

Спивак;

Пономарь;

Пономаренко;

Титар;

Титаренко.

и их искажения:

Дьяченко;

Паламар;

Паламаренко;

Титарчук;

Паламарчук.

Кроме того, фамилии создавались от лиц духовного звания, которые присваивались церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18–19 веках. Такие фамилии должны были отличать попов среди людей.

К ним относятся фамилии:

Вознесенский;

Никольский;

Рождественский;

Поводьякопосухоходященский;

Спасокукоцкий;

Спасский и так далее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фамилия может рассказать откуда человек родом. Каждый регион имел особое историческое влияние на формирование фамилий.