Як в Україні давали прізвища позашлюбним дітям: ви могли цього не знати

За старих часів до прізвищ ставилися серйозніше

Українські прізвища мають величезну кількість варіантів походження, деякі з них давали за назвою тварин, регіону походження або з іншої причини

Втім, як мовиться в матеріалі radiotrek, з незаконнонародженими дітьми ситуація була трохи інакша.

Ще з середньовіччя жителі України зрозуміли, що одного імені їм мало для оформлення будь-яких документів, а тому в побуті почало з’являтися ще й прізвище. Перші згадки про них з’явилися в XIV-XV століттях, а в 1632 митрополит Петро Могила доручив священникам вести списки померлих, новонароджених і одружених, після чого прізвища отримала більша частина жителів нашої країни.

Зазвичай при хрещенні незаконнонародженим дітям давали ім’я по святцях, по батькові — від імені хрещеного батька, і від нього утворювалося прізвище. У цьому випадку можна було за збігом по батькові та прізвища встановити, що дитина позашлюбна.

Винятком могло бути:

якщо батько матері дитини погоджувався дати йому своє прізвище;

батько дитини визнавав його.

Дуже часто таким дітям давали прізвище Покривтюк, але через те, що його часто змінювали на Кривтюк чи Кривдюк, до сьогодні вона практично не збереглася.

Рідше траплялося, що прізвище таким дітям надавали від імені матері. Наприклад, Катеринюк – син Катерини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прізвище може розповісти, звідки людина родом. Кожен регіон мав особливий історичний вплив формування прізвищ.