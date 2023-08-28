Вашему роду тысяча лет: какие фамилии происходят с Киевской Руси

Фамилии в древности зависели от множества факторов

Наши предки верили, что фамилия человека может многое рассказать о характере человека и определяет его судьбу. Поэтому получали фамилию благодаря личным заслугам, исходя из профессии, места рождения или проживания.

На портале Svoboda рассказали, какие украинские фамилии произошли во времена Киевской Руси. Если в этом списке вы узнаете свою — значит вашему роду больше тысячи лет.

Киевская Русь возникла как единое государство в 882 году. Кроме критериев, указанных выше, при создании фамилий также могли исходить из имени отца или положения семьи в обществе. Кроме того, во времена войн, переселений и становления культуры и социальной жизни фамилии выступали как идентификатор человека. К тому же нередко они происходили от разнообразных кличек, порой шутливых или даже обидных.

Список фамилий, которые произошли во времена Киевской Руси:

Апостол, Благовестный, Боголикий, Боголюбский, Богонос, Богославский, Богослов, Богуслав, Буян, Великий, Вернигора, Галицкий, Добрыня, Дубонос, Долгорукий, Златоуст, Калита, Кандыба, Кривец, Кожемяка, Крывиша, Летописец, Любомир, Любомирский, Молчальникй, Молчаливый, Мономах, Многогрешный, Мстиславский, Мудрый, Муромец, Начеса, Негрешный, Обух, Окаянный, Ослябля, Осмиславский, Осмомысл, Остромир, Первозванный, Пересвет, Печерский, Победоносец, Полуботко, Порогост, Преподобный, Святогорский, Святополк, Святоша, Скорина, Стодоля, Удатный, Хоробрый, Креститель, Ягайло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.