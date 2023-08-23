Как образовались фамилии Махно, Полищук и Бондарчук и о чем свидетельствуют

"Ассортимент" украинских фамилий – разнообразнейший в Европе по количеству способов образования. Что они значат?

Фамилия – название, которое составляет неотъемлемую часть речи и подчиняется ее правилам. По фамилии можно проследить изменения, произошедшие в речи за сотни лет. По исследованиям историков и филологов, украинские фамилии являются одними из старейших в Европе. В XVII веке почти все украинцы имели фамилии.

Большая роль суффиксов в словообразовании, благодаря чему украинские фамилии не спутаешь. Характерные окончания отличают их от других славянских "наследственных семейных наименований". Фамилии доносят до наших дней много утраченных живым языком форм. "Имя рода", живущее сотни лет, может рассказать много интересного. Уникальны в этом отношении именно украинские фамилии, происхождение которых уходит корнями глубоко в историю славянских народов, пишет сайт "Пращур".

Большая группа украинских фамилий создана благодаря суффиксу "-енко". К примеру, Бондаренко, Тимошенко, Шевченко, Петренко. Не меньшую популярность завоевали суффиксы: "-эйко", "-очко", "-ко" (Андрейко, Кличко, Головко, Марочко). Реже можно встретить такие певчие, как Овсиевская, Петровский, Могилевский. Они наглядно иллюстрируют "работу" суффиксов "евского" и "евский". Еще реже украинские фамилии образуются с использованием старославянского суффикса "-ич": Усич, Германович, Давыдович. А вот суффиксы "-ик" и "-ник", напротив, встречаются достаточно часто. Они фигурируют в таких фамилиях, как Петрик, Пасичник, Бердник.

Стоит упомянуть и такие "звездные" суффиксы, как "ук", "юк", "чук", которые встречаются в фамилиях многих знаменитостей, артистов театра и кино: Полищук, Бондарчук, Тарасюк. А также интересны для исследования филологов такие фамилии, как Щербак (образованную с помощью суффикса "-ак"), Таранец (суффикс "-ец"), Барило (суффикс "-ло"), ну и знаменитая фамилия Махно, образованная с помощью суффикса "но".

Как и большинство европейских фамилий, значительная часть украинских происходит от имени или прозвища кого-либо из родителей, в основном отца, реже – матери. К примеру, Захарченко (от имени Захар), Ульяненко (от Ульяна), Никольчук (от Николай). Отдельной группой стоят украинские фамилии, возникшие еще с княжеских времен, например Малкович, Зинкевич.

Как и у каждого народа, большую роль в формировании фамилий в Украине сыграли профессии. При желании можно усмотреть целую цепь фамилий, происходящих от профессиональных определений. К примеру, от профессии "бочар", то есть изготовителя бочек произошли такие фамилии, как Бондарь, Бондаренко, Бондарчук. Особого упоминания заслуживают украинские фамилии, образованные от названий животных. К примеру, такую фамилию имел уважаемый писатель Гоголь (значит, птица).

Интересна группа фамилий, представляющих собой две части (существительное + прилагательное, или глагол + существительное): Неежборщ, Перекатиполе и другие.

Таким образом, разнообразие украинских фамилий больше всего в Европе, поскольку они имеют наибольшее количество способов образования.

Ранее "Телеграф" писал как некоторые фамилии передавались от поколения поколению, немного видоизменяясь, но сохранились до наших дней.