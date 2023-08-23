Як утворились прізвища Махно, Поліщук та Бондарчук і про що свідчать

"Асортимент" українських прізвищ – найрізноманітніший в Європі по кількості способів утворення. Що вони означають?

Прізвище – власна назва, яка становить невід’ємну частину мови і підпорядковується її правилам. За прізвищем можна простежити зміни, що відбулися в мові за сотні років. За дослідженнями істориків і філологів, українські прізвища є одними з найстаріших у Європі. Так, в XVII столітті майже всі українці мали прізвища.

Велика роль суфіксів в словотворенні, завдяки чому українські прізвища не сплутаєш. Характерні закінчення відрізняють їх від інших слов’янських "спадкових сімейних найменувань". Прізвища доносять до наших днів багато втрачених живою мовою форм. "Ім’я роду", що живе сотні років, може розповісти багато цікавого. Унікальні в цьому відношенні саме українські прізвища, походження яких сягає корінням глибоко в історію слов’янських народів, пише сайт "Пращур".

Велика група українських прізвищ утворена завдяки суфіксу "-енко". Наприклад, Бондаренко, Тимошенко, Шевченко, Петренко. Не меншу популярність завоювали суфікси: "-ейко", "-очко", "-ко" (Андрейко, Кличко, Головко, Марочко). Рідше можна зустріти такі співучі прізвища, як Овсієвска, Петровський, Могилевський. Вони наочно ілюструють "роботу" суфіксів "-евского" і "-івський". Ще рідше українські прізвища утворюються з використанням старослов’янської суфікса "-ич": Усичі, Германович, Давидович. А ось суфікси "-ик" і "-ник", навпаки, зустрічаються досить часто. Вони фігурують в таких прізвищах, як Петрик, Пасічник, Бердник.

Варто згадати і такі "зіркові" суфікси, як "-ук", "-юк", "-чук", які зустрічаються в прізвищах багатьох знаменитостей, артистів театру і кіно: Поліщук, Бондарчук, Тарасюк. А також цікаві для дослідження філологів такі прізвища, як Щербак (утворену за допомогою суфікса "-ак"), Таранець (суфікс "-єц"), Барило (суфікс "-ло" ), ну і знамените прізвище Махно, утворена за допомогою суфікса "-но".

Як і більшість європейських прізвищ, значна частина українських походить від імені або прізвиська кого-небудь з батьків, в основному, батька, рідше – матері. Наприклад, Захарченко (від імені Захар), Ульяненко (від Уляна), Нікольчук (від Микола). Окремою групою стоять українські прізвища, що виникли ще з княжих часів, приміром, Малкович, Зінкевич.

Як і в кожного народу, велику роль у формуванні прізвищ в Україні зіграли професії. При бажанні можна угледіти цілий ланцюг прізвищ, які походять від професійних визначень. Наприклад, від професії "бочар", тобто виготовлювача бочок відбулися такі прізвища, як Бондар, Бондаренко, Бондарчук. Особливої згадки заслуговують українські прізвища, утворені від назв тварин. Наприклад, таке прізвище мав шановний письменник Гоголь (значить, птиця).

Цікава група прізвищ, що представляють собою дві частини (іменник + прикметник, або дієслово + іменник): Неїжборщ, Перекотиполе та інші.

Таким чином, розмаїття українських прізвищ найбільше у Європі, оскільки вони мають найбільшу кількість способів утворення.

Раніше "Телеграф" писав як деякі прізвища передавалися від покоління поколінню, трохи видозмінюючись, але збереглися до наших днів.