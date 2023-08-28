Вашому роду тисяча років: які прізвища походять із Київської Русі

Прізвища в давнину залежали від багатьох факторів

Наші пращури вірили, що прізвище людини може багато розповісти про характер людини й визначає її долю. Тому отримували прізвище завдяки особистим заслугам, виходячи із професії, місця народження чи проживання.

На порталі Svoboda розповіли, які українські прізвища утворилися за часів Київської Русі. Якщо в цьому списку ви впізнаєте свою — значить вашому роду понад тисячу років.

Київська Русь виникла як єдина держава у 882 році. Крім критеріїв, зазначених вище, під час створення прізвищ також могли виходити з імені батька чи становища сім’ї у суспільстві. Крім того, за часів воєн, переселень та становлення культури й соціального життя прізвища виступали як ідентифікатор людини. До того ж нерідко вони походили від різноманітних кличок, часом жартівливих чи навіть образливих.

Список прізвищ, що утворилися за часів Київської Русі:

Апостол, Благовісний, Боголикий, Боголюбськй, Богонос, Богославський, Богослов, Богуслав, Буян, Великий, Вернигора, Галицький, Добриня, Дубоніс, Довгорукий, Златоуст, Калита, Кандиба, Кожем’яка, Кривіша, Літописець, Лозов’яга, Любомир, Любомирський, Мовчальник, Мовчазний, Мономах, Многогрішний, Мстиславський, Мудрий, Муромець, Начоса, Негрішний, Обух, Окаяний, Ослябля, Осмиславський, Осмомисл, Остромир, Первозваний. Пересвіт, Печерський, Победоносець, Полуботко, Порогост, Преподобний, Святогорський, Святополк, Святоша, Скорина, Стодоля, Удатний, Хоробрий, Хреститель, Ягайло.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища належали військовим. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі.