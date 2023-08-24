Как россияне исторически меняли фамилии украинцев и зачем это делали в прошлом

В прошлом россияне массово фальсифицировали паспорта и меняли фамилии украинцев. Какова была коварная цель окупантов?

Украина больше века отбивается от россии — страна-агрессор издавна пытается не только захватить нашу землю, но и уничтожить украинскую культуру. Известно, что нации друг от друга отличает общее этнокультурное происхождение, ментальность, язык, историческая память и много важных вещей, таких, как, например, фамилия. Политика окупантов во все годы была направлена на уничтожение всего украинского.

Один из методов уничтожения украинской идентичности – фальсификаций в паспортах. Петренко, Иванов или Сидор – достаточно сменить всего одну – две буквы и вы уже этнический россиянин – Петров, Иванов и Сидоров, рассказывает кандидат филологических наук Наталья Сокол-Клепарь.

"Казалось бы, это мелочь. Однако, на самом деле фамилия таки важна для национальной идентификации. Фамилия является этноментальным маркером. Если мы услышим фамилию Росси, Жмудзинский, Готье, то сразу можем понять, какой национальности человек", — отмечает ученая.

Наследственное родовое имя было еще в Древнем Риме и в Средневековой Европе, но только знать. На нашей территории во времена Киевской Руси бытовали только имена. Родовые наименования имели как бы монархи и шляхта. Обычно в честь основателя династии, например Рюриковичи или Ростиславичи, или по месту семейного гнезда – князья Острожские, потому что из Острога. В древности просто не было нужды в фамилиях: документов человек не имел, грамоты не знал. Чтобы возделывать землю или кормить скот имени было достаточно. Впрочем, когда родилось много "Иванов", возникла необходимость как-то их различать. Так возникли прозвища.

По словам Натальи Сокол-Клепа, в ХVІ веке уже появились дополнительные именования, когда образовались деловые отношения между людьми. Для этого необходимо было вводить дополнительные номинации. К примеру, Иван Гордый. Такие прозвища давали друг другу иногда по чертам характера, иногда по виду деятельности. Они были устными.

"История каждого рода своя: мы не знаем, почему предка назвали Мухой — то ли он был меленький, то ли какой-то навязчивый. Так же может быть Волк — то ли это был агрессивный человек, то ли смелый и мужественный", — рассказала Наталья Сокол-Клепарь.

Откуда происходят фамилии

Среди украинцев самая большая группа фамилий происходит от имен отца и мамы. С древнейших времен в фамилии перешли языческие имена Нечай, Жадан, Вторак. Христианство принесло уже известные нам имена. Дополнительными именованиями становились патронимы или матронимы. То есть отчество: Иван, сын кузнеца, был Коваленко или Ковальчук. Матронимы были редко, ведь знаем, что доминировали патриархальные мотивы. Еще украинские фамилии произошли от названий пищи, местности, животных, растений – то есть всего, что окружало людей в быту. Сейчас такие родовые имя нейтральны, а когда-то эти слова имели конкретное значение. К примеру, если был Мельник, то он работал на мельнице.

Какие фамилии образовали казаки

Казаки дали нам не только эпоху рыцарей и целый пласт культуры, но и креативные фамилии. Если вы Перебыйнис, Нетудыхата, Убийвовк – это значит, что ваши предки были казаками или, по меньшей мере, относились к ним. Бежавший на Сечь получал там новое прозвище.

"Чаще всего в горне Запорожской Сечи ковали интересные фамилии, преимущественно двусложные, императивного характера: Подкуймуха, Неежборщ. Чувство юмора у них доминировало. Это и сейчас одна из национальных черт украинского фамилийного фонда", — рассказала Наталья Сокол-Клепарь.

Типичные окончания украинских фамилий

Типично украинскими были фамилии с окончаниями -энко, -юк, -чук. К примеру, Шевченко, Шевчук. Однако у каждого региона были свои суффиксы. Если у нас есть суффикс -енко, то это чаще всего указывает, что первопоселенцы были с территории Восточной и Центральной Украины. Если суффикс -ук, -юк, -щук, то можем говорить о людях, которые являются выходцами из северных территорий Украины или западных.

Как уничтожали украинскую идентичность

Фамилии в современном понимании появились в конце XVIII – начале XIX веков, потому что возникла такая потребность. Что такое для украинцев конец XVIII столетия? Этнос разорвали между двумя империями: Восток – под Московией, Запад – под Австрией.

Российский агрессор стремился нивелировать любые проявления национальной идентичности, потому что серой массой легче управлять.

"Вполне понятно, что имперские правительства очень часто на этом спекулировали. Если в Австрии это не была особая проблема, потому что языковые отличия были достаточно большими, то в Российской империи это была действительно сознательная системная политика, когда фамилии записывали так, как его воспринимали на слух", – рассказал кандидат исторических наук Василий Кметь.

Обрусение украинских фамилий начала еще Российская империя. Им мешала наша шляхта и дворянские титулы. Поэтому с середины XIX века император Николай I начал переводить аристократов в класс мещан и крестьян, сменив им фамилии с двойных на более распространенные.

Однако более жесткую деятельность развернул Советский Союз. Для них не существовало украинского языка и нации, не только фамилии.

"Каждая власть, которая приходила в Украину, пыталась ассимилировать не только географическое пространство, но и языковое – это вмешательство в личный фонд, антропонимный, в человеческие именования", – заявила Наталья Сокол-Клепарь.

Почему смена фамилий была выгодна для России

Захватчики меняли названия населенных пунктов на свой манер – город Каменское стал Днепродзержинском. Тогда же Мельника переписали на Мельникова. Зачем? Московитам нужно было, чтобы все подневольные нации в Советском Союзе добровольно слились со "старшим братом". Хотя мы понимаем, что московиты – не старший и не брат ни для украинца, ни для киргиза, ни для грузина. Однако всех нас насильственно перекрещивали в паспортах.

Люди помнят, как их дед, прадед или отец был вынужден записать фамилию. Ему в паспорте добавили – был Запорожец, а стал Запорожцев,

В советский период особенно активно ассимилировали и творили "покручи" из украинских фамилий. Это делали осознанно, поскольку разную документацию вели в правительственных учреждениях, паспортных столах и т.д.

В украинской фамилии коммунистам достаточно было изменить только одну букву или добавить чужой для нас суффикс -ов, -ова, -ин и все — вы этнический русский, желанный советской действительности Петров, Иванов, Сидоров.

Суть фамилий извращали на свой лад

Извращали самую суть фамилии – Коваля записали как Ковалев. Это при том, что слово "коваль" есть только в украинском языке. На русском он должен быть "кузнец" и соответственно Кузнецов. Швец становился Шевцов, хотя на русском – "сапожник". Это была спланированная политика ассимиляции. В то же время, причиной махинаций часто становились дремучие паспортисты, которые не понимали украинского языка.

Часто российские чиновники или писцы русифицировали фамилии, учитывая собственное невежество. Однако за этим стояла также целенаправленная политика, когда добавление и нивеляция фрагментов украинских окончаний сводилось к тому, чтобы делать фамилии подобными общероссийским. Часто меняли фамилии и в армии. Хотя были и такие наши земляки, которые сами переписывали фамилии, чтобы выслужиться перед "красной властью".

Родовая фамилия – связь поколений

Сейчас украинцы все чаще возвращают в паспортах настоящие имя. Ибо родовая фамилия – это наша этническая ментальность и связь с предками.

Как утверждает ученая, фамилия – это связь поколений. Если теряется эта ниточка между поколениями, то теряется история рода, а в конце концов и история народа, поэтому мы должны оберегать не только нашу географическую и языковую территорию, но и антропонимную.

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