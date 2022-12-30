Как россияне пытаются уничтожить украинскую культуру военным путем

Оккупанты сжигают книги, грабят музеи

Среди преступлений, выявленных на территории Украины в результате действий российских оккупантов, есть и целенаправленное уничтожение культурного наследия украинцев. Это проявляется в разных поступках, как в сжигании книг, так и в ограблении музеев. Это делается захватчиками специально, чтобы стереть культурный код нашей нации. Об этом сообщил журналист-обозреватель Денис Стаджи, пишет издание "Фокус".

Тактически россияне планировали разбить Вооруженные Силы Украины и захватить украинские города, а стратегически понимали, что нужно уничтожить еще и язык, культуру и способ мышления украинцев. Этим они занимаются с первых дней полномасштабного вторжения.

Список их преступлений против культуры еще придется составлять. На 15 июля 2022 года, то есть через четыре месяца после начала вторжения, было зафиксировано 423 преступления. Такое число назвал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора", — подчеркнул он.

Уже к тому моменту было повреждено или разрушено 128 объектов недвижимого культурного наследия; 147 культовых сооружений — 136 принадлежат христианским общинам (125 — православным, 10 — протестантам, 2 — католикам), 4 — исламской, 6 — еврейским общинам; 46 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ ст., 33 музея и заповедника, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек. Все это происходит в 15 регионах Украины.

По информации проекта "Листівки з України", запущенного Украинским институтом и USAID, наибольшее количество памятников пострадало в Харьковской (96), Донецкой (90), Киевской (78) и Черниговской областях (38). В городах, захваченных россиянами, стирается все украинское. Таким образом, в Мариуполе были разрушены исторические здания вроде дворца культуры "Молодежный" и драматический театр. Там прятались от гибели местные жители.

Херсон – отдельная тема в этой ситуации. Накануне его освобождения украинской армией россияне ограбили крупные музеи, например, Краеведческий и Художественный. Там не осталось почти никаких экспонатов, некоторые даже вывозили КамАЗами и автобусами. Всего только из Художественного музея пропало 14 тысяч экспонатов.

В данных ЮНЕСКО за ноябрь шла речь о по меньшей мере 213 объектах культуры в Украине, которым был причинен ущерб. Из них: 92 религиозных дома, 16 музеев, 77 исторических и/или художественных домов, 18 памятников и 10 библиотек.

"Наш вывод – все плохо, и дальше может стать еще хуже… Культурное наследие очень часто становится "сопутствующим ущербом" во время войн, но иногда является мишенью для нападения, поскольку в нем заключается суть самобытности стран", — сказала на брифинге в Женеве 26 октября директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат.

Материал подготовлен по анализу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.