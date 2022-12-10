Зачем им книги? Россияне разворовали в Херсоне научную библиотеку (фото)

Директор Надежда Коротун рассказала "Телеграфу" о жизни в оккупации и спасении библиотеки

За месяцы оккупации россияне ограбили Херсонскую областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара, а уже после освобождения города обстрелы врага повредили все окна в здании. Если их не закрыть, фонд учреждения понесет еще большие потери, поэтому коллектив бьет тревогу. О том, сколько средств в первую очередь нужно для спасения библиотеки, об исчезновении каких изданий известно и как давили на работников, требуя сотрудничества, "Телеграфу" рассказала директор библиотеки Надежда Коротун.

"Все было загажено, а площадь нашей библиотеки 13 тыс. кв. метров!"

Херсонская областная научная библиотека, расположенная рядом с Парком Славы на берегу Днепра, закрылась для посетителей в первый день полномасштабного вторжения. Но спустя некоторое время после этого работники были на местах, занимаясь внутренней работой, даже тогда, когда россияне уже захватили город.

- Практически в каждом отделе и секторе присутствовал кто-то из работников, мы пытались спрятать самое ценное в своих помещениях, потому что понятие "эвакуация" не коснулось в Херсоне ни одного учреждения или организации, – говорит Надежда Коротун. – Да и вывозить наши материальные ценности куда-нибудь в городе не было возможности. В первую очередь из-за опасности, потому что по Херсону "летали" БТРы, передвигались автоматчики. Тебя могли в любой момент остановить, проверить документы, если ты был на авто, то проверяли багажники, в маршрутке – осматривали салон. Кроме того, это проблемно было сделать, учитывая количество: наш книжный фонд составляет 1 миллион экземпляров, только компьютеров у нас 150, а еще много технических средств, о которых только могло мечтать библиотечное учреждение. Тем не менее на свой страх и риск девушки забирали домой ноутбуки, а задача администрации с бухгалтерией была сохранить устав, печать, личные дела коллектива, трудовые книжки.

Надежда Ивановна подчеркивает: в тех условиях, в которых оказался на момент оккупации коллектив Гончаровки, как ласково называют научную библиотеку, было сделано все возможное. В том числе силами инженерной группы и сторожей была налажена постоянная охрана здания библиотеки.

Херсонская областная научная библиотека считалась крупнейшим информационным центром юга Украины

Конечно, библиотека не осталась без внимания захватчиков. Сначала они просто наведывались туда, а затем начали выдвигать определенные требования.

- Ситуация обострилась в мае – в один из дней в библиотеку ворвались автоматчики, приказали предоставить карту дорог и населенных пунктов Херсонской области, – продолжает директор. – Я объяснила, что не знаю, где искать эти издания. Тогда они потребовали вызвать работника, ориентирующегося в фонде. На это ответила, что основная часть команды – женщины, они уехали, потому что боятся за собственную жизнь и жизнь детей. Мне дали время подумать до конца недели, это была среда, то есть у меня было три дня. Уже в дверях я начала убеждать визитеров, что у нас очень старые издания и они вряд ли имеют для них ценность. Один из них высказал предположение, что наверняка у нас, как и у них, библиотеки очень плохо финансируются и здесь рассчитывать не на что. А другой все-таки посоветовал мне подумать о помощи.

Научная библиотека в Херсоне была современной

А уже через несколько дней – 7 мая – оккупанты явились в библиотеку снова и попросили весь коллектив на выход, разрешив вернуться только к утру 10 мая. Таким образом они пытались контролировать то, что будет происходить в центре Херсона в День Победы.

- Когда мы вошли в библиотеку, это был ужас, – говорит Надежда Ивановна. – Абсолютно все отделы были открыты или ключами, которые были на охране, или были выбиты замки. Все было загажено, а площадь нашего учреждения 13 тыс. кв. метров (!), и повсюду бутылки, остатки закуски. Наверное, оккупанты праздновали пребывание в нашей библиотеке. Со столов все сметено – бумаги на полу, по ним топтались грязными сапогами. Все, что понравилось россиянам – ручки, чашки, кофе, чайники, – они забрали с собой. Мы бросили клич, и наши работники, оставшиеся в городе, присоединились к уборке. Она длилась три дня, потому что в 15:00 город вымирал и до этого времени людям нужно было добраться домой.

Библиотека была хорошо оснащена

"Обычного сторожа россияне пытали — избивали, вырывали ногти, издевались"

Выезжать из города Надежда Коротун не планировала, но, когда захватчики настойчиво потребовали встречи с директором и собрания коллектива, изменила свое решение.

– Пока они заходили раз в неделю, еще было терпимо, но потом появлялись раз в 2-3 дня, – говорит Надежда Ивановна. – Кроме того, стало известно, что в коллективе есть коллаборанты, потому что у некоторых желание получить как можно больше денег оказалось сильнее чести и совести. Ночью начали забирать людей, поэтому чувство страха у меня было гиперболическим. Я сначала выехала на неделю из города, вернулась, но в то время провели обыск у нашего водителя, показали ему бумажку с моим адресом, намекая, что и ко мне придут. Так что я попросила о помощи областной совет и 20 июня покинула Херсон.

Через некоторое время в научной библиотеке уже хозяйничали оккупанты, сотрудничать с ними согласились только 15 представителей коллектива из 155. И это в основном технический персонал – слесари, электрики и сторожа — и только три библиотечных работника.

- В Интернете появились ролики, в которых показывали наши ценные и редкие издания, техническое оснащение, а хвастаться было чем, — отмечает Надежда Ивановна. – Смотреть на это было больно, как и понимать, что некоторые люди, с которыми работали много лет, пошли на измену. С ними всеми разорваны трудовые отношения. Но есть и положительный пример – на этой неделе разговаривала с одним из наших сторожей, которого мы считали коллаборантом. Но оказалось, что он только раз вышел на дежурство, а потом отказался. Из-за этого его забрали россияне, пытали – избивали, вырывали ногти, издевались. Конечно, он уже восстановлен на работе. В целом я в восхищена героизмом своего коллектива, тех, кто остался верен Украине.

В библиотечных фондах Гончаровки хранилось много ценных и редких изданий

Сейчас перед коллективом научной библиотеки — новые вызовы, прежде всего решить вопрос с разбитыми окнами. Они были повреждены уже после деоккупации Херсона из-за обстрелов, которые враг систематически ведет с левого берега Днепра.

- Без стекол остались все этажи, сначала мы пытаемся хотя бы закрыть окна на первом, а уже потом – трех других этажей, — говорит Надежда Ивановна. – Для первоочередных работ нужно срочно приобрести сто плит ОСБ, 5 тыс. шурупов по металлу, 3 тыс. по дереву – это 65 тысяч гривен. Военная администрация говорит, что материалы есть, но пока до нас дойдет очередь, может быть поздно. Поэтому мы в социальных сетях объявили сбор средств, а дальше уже — ждать помощи от властей. Сейчас у нас из министерства спрашивают, сколько нам нужно генераторов, какой материальный ущерб нанесен библиотеке. Как можно об этом сказать, если здание не обследовано на предмет минирования и у нас нет доступа внутрь?! Только на днях этот вопрос сдвинулся с места после общения с областным советом и с руководителем профильного департамента.

Только со стороны Днепра в здании библиотеки разбиты все 88 окон

Как только специалисты разрешат, работники библиотеки смогут зайти в помещения и тщательно оценить потери книжного фонда. Но уже сейчас известно, что исчезли ценные и редкие издания.

- У нас много изданий XVIII — начала XX века, 8 тысяч экземпляров внесены в Государственный реестр национального культурного достояния, — говорит Надежда Ивановна. – В некоторых отделах оккупанты оставили после себя просто пустые полки. Мы волнуемся за судьбу краеведческого отдела, где хранилось много интересных документов из Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей, входивших в Херсонскую губернию. Это, к примеру, "Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие (1864-1913 гг.), "Материалы географии и статистики России. Херсонская губерния" Шмидта (1863 год). В свое время к нам была присоединена областная медицинская библиотека и передано много изданий, имевших значение для специалистов по медицине, которые пишут научные труды, преподают. Это, в частности, годовые обзоры "Земская медицина Херсонской губернии" с 1888 по 1911 г. Но точно выяснить, что именно было украдено россиянами, возможно будет только после полной инвентаризации, мы надеемся, что подтвердится информация: издания не вывезены за пределы города, а где-то спрятаны.

В некоторых отделах библиотеки остались пустые стеллажи

Директор Херсонской областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара отмечает, что нельзя медлить с закрытием окон, потому что погодные условия ухудшаются. Сейчас коллектив учреждения будет рад любой помощи.

Надежда Коротун (в центре) вместе с коллективом надеется на скорое восстановление библиотеки

- У нас было одно из лучших зданий среди библиотечных учреждений, но сейчас оно находится в плачевном состоянии и об этом очень трудно говорить, — отмечает Надежда Ивановна. – Поэтому мы кричим SOS на всю Украину, чтобы все добрые, неравнодушные люди, которые знают нашу библиотеку и просто верят в добро, нас поддержали. Мы отчитаемся за каждую копейку. И благодарим Украинскую библиотечную ассоциацию, наших коллег из Николаева и Львова, Киева и Хмельницкого, Ивано-Франковска и Одессы, других регионов, благотворителей из родной Херсонской области и всей Украины, которые нас уже поддержали, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, которые выделили нам 350 новых изданий. Не знаем, как наша история дальше будет складываться, но надеемся, когда наши ВСУ выбьют эту нечисть, и они перестанут гатить с другой стороны Днепра по библиотеке и по тому, что рядом находится, будем думать о дальнейшем развитии.

Реквизиты для перечисления средств в помощь библиотеке:

Общественная организация "Херсонское областное библиотечное общество"

Код по ЕГРПОУ 14114753 р/с UA213223130000026004000008630 АО "Укрэксимбанк"

С пометкой — благотворительный вклад в восстановление здания Херсонской библиотеки им. Олеся Гончара.