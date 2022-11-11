Украинские воины уже в Херсоне? Первое фото и намек от ОП

Люди выходят встречать военных с украинскими флагами в руках

В сети появилась информация о том, что сегодня, 11 ноября, в Херсон, который находился под оккупацией российских захватчиков с марта 2022 года, зашли наши украинские военные. Жители города встречают украинских воинов со слезами на глазах.

Фотографии с местными жителями и воинами ВСУ были опубликованы в крупном украинском Telegram-канале "Труха Украина". Сообщается, что фотография была сделана в Шуменском микрорайоне города Херсон.

ВСУ зашли в Херсон

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в своем официальном Telegram-канале сделал интересный намек, опубликовав пост с сегодняшней датой — 11.11.22. Пользователи сети посчитали, что таким образом глава ОП может намекать, что этот день войдет в историю освобождением Херсона. Однако официальной информации о том, что ВСУ зашли в Херсон пока нет.

Пост Андрея Ермака

Также в сети публикуют фото, сделанные сегодня в центре Херсона, где уже развивается украинский флаг.

Центра Херсона

Жители Херсона выходят на улицы встречать наших военных с украинскими флагами в руках.

Жители Херсона встречают ВСУ

ВСУ зашли в Херсон

Напомним, что 10 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал об успехах ВСУ на Херсонском направлении. Он подчеркнул, что наши воины продолжают освобождать населенные пункты и продвигаться вперед.