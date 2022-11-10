Действительно ли россияне покинули Херсон? Залужный прокомментировал "жест доброй воли" рф

Украина постепенно освобождает населенные пункты в Херсонской области

Что касается недавних заявлений российских оккупантов об отступлении из правобережной части Херсона, то украинское военное руководство не может наверняка подтвердить эту информацию. Однако в Херсонской области украинская армия все равно одерживает победы.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале. По его словам, за каждым так называемым "жестом доброй воли" россиян стоят колоссальные усилия украинских войск. Так же, как враг уходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат активных действий ВСУ.

"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству. Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсону. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом", — говорится в сообщении главнокомандующего.

Херсонщину освобождают от оккупантов

Он также отметил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение ВСУ в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. В среду, 9 ноября, в направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. В направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв. км. При этом какие именно населенные пункты были освождены, не отмечается.

Сообщение Залужного

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как нужно воспринимать заявления россиян об отступлении с правого берега Днепра и как продвигаются ВСУ на Херсонском направлении.