Оккупанты сдают Херсон и отводят войска с правого берега Днепра - заявления Суровикина и Шойгу

Министр обороны рф сергей шойгу приказал вывести войска из Херсона

Российская армия оставляет оккупированный ею ранее Херсон и будет организовывать оборону по левому берегу Днепра.

Сегодня, 9 ноября, командующий войсками в зоне "спецоперации", генерал армии рф сергей суровикин доложил министру обороны рф сергею шойгу о том, что российские войска должны "занять оборону" по левому берегу Днепра.

"Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность войск. Держать их на правом берегу бесперспективно", – сказал суровикин.

В свою очередь шойгу отметил, что согласен с таким предложением и что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда в приоритете.

"Приступайте к отводу войск за реку Днепр", — заявил шойгу.

По словам суровикина, манёвр должен быть выполнен уже в ближайшие сроки.

Напомним, по данным СМИ, на случай отступления российских войск из Херсона в кремле уже подготовлены методички, по которым в рф будут объяснять своим гражданам провал на поле боя.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что глава Пентагона дал оптимистичный прогноз по контрнаступлению ВСУ на юге. Он считает, что украинским военным под силу освобождение города.