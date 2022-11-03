"Будут давить, пока не освободят": глава Пентагона дал оптимистичный прогноз по контрнаступлению ВСУ на юге (видео)

Глава Пентагона верит в то, что ВСУ освободят Херсон

Вооруженные силы Украины ведут ожесточенные бои за каждый сантиметр нашей украинской земли. В тоже время россияне, вероятно, уже готовы отступить из Херсона. Так, например, сегодня, 3 ноября, со здания херсонской ОВА был снят флаг рф. Однако как отметил первый замглавы облсовета Херсонщины, что даже если россияне не снимут свои "тряпки" сами, то с этим справятся наши воины при освобождении города.

Судя по заявлениям главы Пентагона Ллойда Остина, он также уверен что ВСУ под силу деоккупировать территории Херсонской области Украины. Министр обороны США во время пресс-конференции высказал свой оптимистичный прогноз.

По словам Остина, он безусловно верит в то, что украинские воины смогут отвоевать Херсон.

"Мы видели, как они предприняли очень методичные и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они будут давить, пока не освободят территорию на западном берегу реки. Да, я думаю, что у них есть возможность", — заявил Остин.

Также, глава Пентагона отметил, что главное, что сами украинцы верят в то, что у них получится это сделать. Как отмечает издание Европейская правда, до настоящего момента американские высокопоставленные чиновники удерживались от таких оптимистичных прогнозов по поводу контрнаступления ВСУ.

Выступление Ллойда Остина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Александр Коваленко считает, что ВСУ освободят Херсон.

Также "Телеграф" сообщал о том, что военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как именно ВСУ будут освобождать областной центр.