Методички заготовлены: что россиянам будут рассказывать после отступления оккупантов из Херсона

В рф думают, как успокаивать "z-патриотов" после отступления из Херсона

Контрнаступление ВСУ продолжается. В Пентагоне считают, что у наших воинов есть все шансы освободить всю правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. Тем временем российским пропагандистам уже начали готовить методички на случай очередного "жеста доброй воли" армии рф.

Как пишет "Медуза", в кремле составляют план из рекомендаций для своих СМИ о том, как нужно будет объяснять россиянам будущий провал на поле боя. В материале указывается, что в случае отступления из Херсона россияне должны будут слышать от пропагандистов такие нарративы:

Украина и НАТО бросят все силы на отвоевывание Херсона у россии, так как им нужно "много крови"

В опубликованном тексте одной из методичек, которая попала в руки "Медузы", указывается, что Украина якобы хочет устроить теракт с тысячами жертв и заманить в ловушку россию .

"Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег", — текст одной из методичек.

Вести бои в городе нецелесообразно

Такое мнение пропагандисты должны будут высказать отмечая, что городские бои всегда самые тяжелые, а ВСУ "могут просто сравнять Херсон с землей".

Петр I тоже отводил войска к Полтаве — а потом победил

Также журналисты издания заявляют, что в случае отступления росСМИ рекомендуется ссылаться на выступление дипломата Анатолия Торкунова, который на встрече с путиным вспоминал о Полтавской битве. Так как именно отступление в конечном итоге дало возможность Петру I одержать победу.

По данным "Медузы", в настоящее время власти россии считают сдачу Херсона "нежелательным", хотя и "вероятным" сценарием развития событий. При этом, собеседники издания отметили, что в этой части фронта ситуация по большей части зависит от действий ВСУ нежели от москвы.

"Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет, — пояснил один из них. — Если будет — она весьма и весьма вероятна", — передает "Медуза" слова близкого к кремлю источника.

Также издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что решение об отступлении из единственного захваченного областного центра Украины будет принимать лично путин вместе со своим "ближним кругом", состоящим в большинстве своем из высокопоставленных силовиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что действия захватчиков в Херсонской области похоже показывают на, готовящиеся отступление.

Также "Телеграф" сообщал о том, что аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко рассказала о том, чего точно не будет во время контрнаступления ВСУ в 2022 году.