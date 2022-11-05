Наступление ВСУ на Херсонщине: эксперт рассказала, чего точно не будет в 2022 году

Аналитики проанализировали вероятные успехи контрнаступления ВСУ на Южном направлении

В своем мощном контрнаступлении в текущем, 2022 году, Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, смогут выбить оккупационную армию с правого берега Днепра. Однако продвинуться дальше, к левому берегу, они вряд ли успеют.

Таким прогнозом поделилась аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко, отвечая на вопросы журналиста по поводу текущей ситуации на фронтах. В частности, на Южном и Восточном направлениях.

По словам эксперта, до конца 2022 года у украинских защитников есть все шансы получить контроль в правобережной части Днепра. Что касается ситуации по деоккупации областного центра Херсонщины, то пока ее спрогнозировать достаточно сложно.

"Мы видели сообщения украинского ГУР, мы видели сообщения об уходе российских сил с правобережья Херсонщины, заявления россиян о своего рода эвакуации оттуда. Ситуация в самом Херсоне менее ясна, потому что россияне, возможно, создают условия для обороны города, в то же время готовя резервные позиции на случай, если им придется отступить из Херсона. То есть неясно, собираются ли они воевать за Херсон, увидят ли, что они не способны воевать и тогда отступят", — пояснила она.

Степаненко также добавила, что, по прогнозам аналитиков, вероятнее всего, Вооруженные украинские силы в этом году не будут продвигаться через Днепр на юг. В планах осуществления наступления на левый берег немного погодя, ведь из-за неблагоприятных зимних погодных условий это не будет логичным поступком.

Эксперт отмечает, что, учитывая военную точку зрения, украинцам важно отбить около 15-25 километров левого берега, что позволит им создать так называемую буферную зону для предотвращения дальнейших обстрелов Херсона со стороны россии.

"Мы видели по Харькову: когда российские войска были вблизи города, было гораздо больше артобстрелов. Подобная ситуация может сложиться, когда украинские силы возьмут Херсон", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт рассказал, какое количество времени необходимо вооруженным силам для дальнейшего освобождения оккупированных россией территорий и как именно планируют докупать Херсонщину.