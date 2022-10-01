Есть два сценария: Жданов объяснил, сколько времени ВСУ понадобится на освобождение территорий

В сентябре Украина смогла переломить ситуацию на фронте в свою пользу

Уже к концу 2022 года Вооруженные украинские силы могут деоккупировать не менее двух третей захваченных россией территорий Украины.

Соответствующее предположение в своем интервью для издания OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Украина между военно-политическим и военным путем разрешения войны с россиянами выбрала последний пункт. По его мнению, есть два сценария вероятного развития событий на фронте: самый приятный и наихудший.

"Мы можем иметь приостановку активной фазы боевых действий, связанную с увеличением численности российской армии и недостаточным количеством поставленных вооружений для украинской армии. Это самый плохой прогноз", — пояснил Жданов.

Что касается наилучшего сценария, то эксперт предполагает, что Украине удастся освободить по меньшей мере две трети оккупированных россией территорий, продвинувшись вперед уже до конца этого года.

Кроме того, Жданов упомянул заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором гарант подчеркнул, что Украина исключает вероятность возвращения к переговорному процессу с агрессором при условии, что россия все же признает так называемые референдумы на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, присоединив эти территории в свой состав.

"Это означает, что Украина выбирает военный путь разрешения этого конфликта", — отметил эксперт, добавив, что теперь именно Киев будет диктовать правила игры для москвы, ведь уже заставила перегруппироваться российскую армию так, как это было выгодно украинцам, переломив ситуацию в пользу ВСУ.

"Для них это начало стратегического проигрыша в этой войне", — подытожил Жданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт прокомментировал ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на фронте, объяснив, почему война с россией не затянется на годы.