Аннексия территорий после "референдумов": что путин будет делать дальше, прогноз Жданова

Военный эксперт оценил "Телеграфу" последние шаги российского лидера

Президент россии Владимир Путин официальным признанием результатов так называемых "референдумов" на оккупированных украинских территориях планирует убедить россиян продолжать войну против Украины.

Такой прогноз "Телеграфу" озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Развитие событий можно спрогнозировать, хотя действия россии не подлежат никакой логике. Они обычно действуют алогично. Но, в принципе, думаю, особо ничего не изменится. путин будет пытаться убедить россиян, что за эту территорию надо воевать. Вот для чего ему нужна эта процедура (официального признания итогов псевдореферендумов, — авт.). Что это, мол, уже территория россии, нужно брать ружье и идти воевать. Что же касается международной реакции, точки зрения Запада, то он выразил уже свою позицию. рф также выразила свою позицию. Далее посмотрим, как будут развиваться события по поводу запугивания или не запугивания. И насколько мы видим, Запад сегодня готов противостоять россии, а эти запугивания относительно ядерного оружия особо не влияют", — говорит он.

Кроме того, Олег Жданов обратил внимание, что интересно будет голосование в Совете Безопасности ООН по результатам экстренной встречи, которая проходила на этой неделе. Как именно будут голосовать члены СБ, и не останется ли рф в одиночестве, кто будет голосовать против (собственно, само голосование за резолюцию должно состояться в конце этой недели, — авт.).

"Если бы россия оказалась наедине, то это было бы поводом, чтобы в кремле задумались. Понимаю, что путин — нет. Он не сделает выводы, а вот его окружение, которое на него может влиять, думаю, задумается о ситуации, в которой оказалась российская федерация", — добавляет эксперт.

Отметим, что на экстренном заседании Совбеза ООН Индия и Китай не осудили проведение "референдумов", в то же время призвали "к миру" и "диалогу".

"Индия неоднократно призвала к немедленному прекращению боевых действий до необходимости разрешить текущий конфликт путем диалога и дипломатии. Подход Индии к конфликту в Украине остается ориентированным на людей. С нашей стороны, мы обеспечиваем как гуманитарную поддержку в Украине, так и экономическую поддержку некоторым нашим соседям на глобальном юге в ситуациях экономического стресса, когда растет стоимость продовольственных продуктов топлива и удобрений, как следствие текущего конфликта. Сейчас необходимо завершить конфликт в Украине и вернуться за стол переговоров", — заявила на встрече представительница Индии в ООН Ручира Камбодж.

В свою очередь представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что "все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны".

"Соответствующая конфронтация, политическая изоляция, санкции могут привести нас всех в тупик. Поэтому, соответственно, мы должны подтолкнуть стороны, чтобы они открыли двери к мирному урегулированию конфликта как можно быстрее и соответственно учитывали позиции в переговорах, а также рассмотрели все доступные варианты… КНР работает со всеми странами, уважающими мир для того, чтобы в дальнейшем привести к деэскалации ситуации и разрешить кризис", — сказал китайский дипломат.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Совбезе подчеркнул присутствующим онлайн, что в случае, если россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это будет означать закрытие любых переговоров с москвой.

Напомним, Путин собирает депутатов госдумы рф в кремль, чтобы объявить об аннексии оккупированных Донбасса, Луганской области, а также части Запорожской и Херсонской областей. Проведение мероприятия запланировано на пятницу, 30 сентября.

"Телеграф" также сообщал, что после недавнего объявления "голосований" на захваченных территориях российской федерацией в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях 23 сентября оккупационные власти начали в спешке так называемые "референдумы" о присоединении земель к россии. Цирк на захваченных территориях на востоке и юге Украины продолжался до 27 сентября.