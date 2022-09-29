Кремлевский диктатор не оставляет попыток захватить еще больше украинских территорий

Российский лидер владимир путин собирает депутатов госдумы рф в кремле, чтобы объявить об аннексии оккупированных Донбасса, Луганщины, а также Запорожской и Херсонской областей. Проведение мероприятия запланировано на пятницу, 30 сентября.

Соответствующую информацию сообщил путинский пресс-секретарь дмитрий песков, отметив, что церемония подписания "договоров" о присоединении к россии оккупированных украинских территорий, где прошли псевдореферендумы, состоится в 15:00. Кроме того, по его словам, во время мероприятия ожидается большое выступление путина, передают пропагандистские СМИ.

Также стоит добавить, что один из депутатов от Севастополя дмитрий белик заявил, что дополнительные выборы в госдуму рф в связи с присоединением новых территорий проводить не планируют.

"Мы тоже выбирались в 2016, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав россии", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в СМИ появилась информация о возможных сроках проведения аннексии украинских Херсонщины, Запорожья и Донбасса в состав российской федерации. Согласно предварительным предположениям, эта процедура может длиться дольше, чем россия аннексировала Крым.