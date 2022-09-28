Анексия крымского полуострова заняла гораздо меньше времени

россия может проводить процедуру аннексии оккупированных украинских территорий в течение 12 дней, что в два раза дольше, чем было с Крымом.

Как в среду, 28 сентября, сообщило издание "Коммерсант", в рамках российского сценария после завершения так называемых "референдумов" по присоединению оккупированных территорий в состав россии кремлевский лидер должен признать "независимость" Запорожской и Херсонской областей.

Также отмечается, что после "присоединения" россия должна заключить договоры с регионами, которые владимир путин передаст на ратификацию в российский парламент вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

По словам спикера верхней палаты валентины матвиенко, совет федерации планирует рассмотреть соответствующий вопрос 4 октября. То есть вся процедура аннексии оккупированных россией украинских территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей, включая проведение так называемых "референдумов" с 23 сентября, может происходить в течение 12 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков на Донбассе, террорист денис пушилин после получения окончательных протоколов с результатами "референдумов" на Донбассе, заявил, что "днр" в составе россии перейдет в новую фазу ведения боевых действий с украинцами, чтобы всю конституцию "республики" будут "освобождены".