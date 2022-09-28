"Референдумы" кремля: Аваков рассказал, что так и не понял путин

Экс-глава МВД поделился с "Телеграфом" оптимистическим прогнозом

Проведение фейковых референдумов на оккупированных россией территориях востока и части юга Украины никоим образом не повлияет на дальнейшее развитие событий в войне, а Украина, несмотря ни на что, освободит захваченные территории.

Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший министр МВД Украины Арсен Аваков.

"Мы освободим оккупированные территории и воссоединим их с Украиной вне зависимости от мнения об этом путинского режима. Он, путин, не догадался еще, что Украина как материя — существует независимо от его мнения о ней! Как реагировать рядовому гражданину Украины? Никак. Это ни на что не повлияет", — говорит бывший глава Министерства внутренних дел.

Напомним, на временно захваченных россией территориях Украины закончилось проведение псевдореферендумов о незаконном присоединении территорий к составу российской федерации. Более того, коллаборанты уже даже справились с "подсчетом голосов", хотя цивилизованный мир понимает, что все цифры были уже заранее "нарисованы" в кремле и только ждали момента для оглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как можно наказать россию за организацию такого цирка на временно оккупированных территориях нашей страны.